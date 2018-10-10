Vildan Atasever'in lahmacun isyanı

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Vildan Atasever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaşıyor. Meslektaşlarının aksine çok fazla sosyal medya kullanmayan Atasever yaptığı son paylaşımla bağlamaya olan ilgisini göstermek istedi. Elinde bağlama tutarken görüldüğü bir kareyi tüm samimiyetiyle takipçilerine ulaştıran Vildan Atasever, fotoğraftaki bir detayı atlayınca olan oldu. Bir ev ortamında çekildiği belli olan görüntüde bulunan lahmacun, Atasever’in takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı. Durum böyle olunca da güzel oyuncu aynı karenin üzerine şu satırları yazdı: “Gözünü sevdiğim, burada bağlama çalıyorum siz hep lahmacuna yorum yaptınız. Aşk olsun size kimse sanatımı görmedi”



