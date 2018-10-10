MAGAZİN

Vildan Atasever'in lahmacun isyanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Vildan Atasever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elinde bağlama tutarken görülen bir karesini yükledi.

Vildan Atasever'in lahmacun isyanı

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Vildan Atasever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaşıyor. Meslektaşlarının aksine çok fazla sosyal medya kullanmayan Atasever yaptığı son paylaşımla bağlamaya olan ilgisini göstermek istedi. Elinde bağlama tutarken görüldüğü bir kareyi tüm samimiyetiyle takipçilerine ulaştıran Vildan Atasever, fotoğraftaki bir detayı atlayınca olan oldu. Bir ev ortamında çekildiği belli olan görüntüde bulunan lahmacun, Atasever’in takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı. Durum böyle olunca da güzel oyuncu aynı karenin üzerine şu satırları yazdı: “Gözünü sevdiğim, burada bağlama çalıyorum siz hep lahmacuna yorum yaptınız. Aşk olsun size kimse sanatımı görmedi”


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Anahtar Kelimeler:
Vildan Atasever lahmacun

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