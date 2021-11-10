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Vin Diesel, serinin finali için Dwayne Johnson'a çağrı yaptı! Geri dön çağrısı hayranlarını heyecanlandırdı

10.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) yıldızı Vin Diesel, serinin finali için eski rol arkadaşı Dwayne Johnson'a dön çağrısında bulundu. Ünlü oyuncunun eski rol arkadaşına yaptığı çağrı hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Vin Diesel, serinin finali için Dwayne Johnson'a çağrı yaptı! Geri dön çağrısı hayranlarını heyecanlandırdı

Sinema sektörünün efsan yapımlarından biri haline gelen Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisi için hareketli anlar yaşanıyor. Aksiyon sahneleriyle bir klasik haline gelen Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) filminin başrol oyuncusu Vin Diesel, aralarının bozuk olduğu iddia edilen eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından seslendi. Serinin Dominic Torreto'su Vin Diesel, Luke Hobbs'u canlandıran Dwayne Johnson'a sosyal medyadan dön çağrısı yaptı.

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“VAKTİ GELDİ”

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Vin Diesel, Instagram gönderisine, "Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi. Dünya, 'Hızlı ve Öfkeli 10'u çekmemizi bekliyor. Çocuklarım evimde senden 'Dwayne Amca' diye bahsediyor. Sana yıllar önce Pablo’ya verdiğim sözü yerine getireceğimi söylemiştim. Ortaya çıkmalısın, oynaman gereken çok önemli bir rolün var. Hobbs rolünü senden başka kimse oynayamaz" mesajını yazdı.

Vin Diesel'in yaklaşık iki milyon beğeni ve çok sayıda yorum alan sürpriz paylaşımına, 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson cephesinden henüz cevap gelmedi.

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Vin Diesel
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