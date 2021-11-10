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Squid Game yaratıcısı birinci sezon için alternatif bir final olduğunu itiraf etti

10.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Squid Game'in ilk sezonunun finali bazı kesimler tarafından beğenilmedi. Dizinin ikinci sezon tarihi henüz kesinleşmemişken final, yeni bölümlere hazırlık olarak yorumlandı. Ancak dizinin yaratıcısı,  Hwang Dong-hyuk yeni sezon planlamasını yalanlarken en başından beri final için iki alternatif düşündüklerini dile getirdi.

Squid Game yaratıcısı birinci sezon için alternatif bir final olduğunu itiraf etti

Bu yılın Ekim ayında Netflix’te gösterime giren Squid Game, 111 milyon izleyiciye ulaşarak en çok takip edilen yapımlar arasındaki yerini aldı. Borca batan ve hayatı yolunda gitmeyen 456 yarışmacının özel bir turnuva için seçildiği dizinin sonu hâlâ tartışma yaratmaya devam ediyor.

Dizinin senaristi ve yönetmeni olarak Entertainment Weekly'ye konuşan Hwang Dong-hyuk, gardiyanlar tarafından Oyuncu 456 (Lee Jung-jae) olarak bilinen Seong Gi-hun'un final sahnesini bir kez daha değerlendirdi. Squid Game'in ilk sezonu, kızını görmek için uçağa binmek üzereyken sona erdi. Ancak son anda, oyunların organizatörlerinden intikam almak ve öldürülenlerin intikamını almak için Seong Gi-hun karakteri arkasını dönerek kameralara baktı. Tartışmalara konu olan final için dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk alternatif bir son düşündüklerini itiraf etti.

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“EKİPLE UZUN SAATLER BOYUNCA FİNALİ KONUŞTUK”

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Birinci sezonun finali için iki farklı senaryo arasında âdeta savaş verdiklerini ifade eden Hwang Dong-hyuk, “En başında Gi-hun'un uçağa binip ayrılacağı alternatif bir son düşündük. Buna ek olarak Gi-hun'un kameraya dönerek intikam alacağı bir sahne üzerine konuştuk. Kendi aramızda ‘ Gi-hun'un ayrılıp ailesini görmeye gitmesi, kendi mutluluğunu sürdürmesi için karar vermesi gerçekten doğru mu?’ diye tartıştık” dedi.

Dizinin vermek istediği mesajı iletmek için finali üzerine uzun saatler boyunca konuştuklarını dile getiren Hwang Dong-hyuk, “Gi-hun’un ailesinin yanına gitmesi Dizi aracılığıyla iletmek istediğimiz soruyu veya mesajı gerçekten önermemiz için doğru yol bu mu? Bu sorunun cevabını bulamadık” diye konuştu.

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“İKİNCİ SEZONU DÜŞÜNMEDEN YAPTIK”

İkinci sezon için finalin değiştirildiği iddialarını yalanlayan Hwang Dong-hyuk, “Cevaplamak istediğimiz soru: Dünya neden bu duruma geldi? Gi-hun arkasını dönüp kamerya doğru yürürse bu soru ancak cevaplanabilir. Bu şekilde finale karar verdik” ifadelerini kullandı.

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