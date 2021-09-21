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Vitiligo hastalığı nedeniyle uzun yıllar dışlandı! Şimdi ise herkes onun peşinde

21.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in Stockholm kentinde yaşayan Anna Nass, vitiligo teşhisi konulmasının ardından oldukça zor zamanlar geçirdi. İlk olarak 8 yaşında cildindeki renk eşitsizliklerini fark ettiğini söyleyen Nass, şimdilerde ise kendisini kabul ettiğini ve diğer insanlara ilham olması için hikayesini sosyal medyadan paylaştığını belirtti.

Vitiligo hastalığı nedeniyle uzun yıllar dışlandı! Şimdi ise herkes onun peşinde

Anna Nass, henüz 8 yaşındayken bir cilt rahatsızlığı olan vitiligo hastalığı olduğunu öğrendi. Uzun yıllar boyunca bu rahatsızlığı nedeniyle özellikle yaşıtları tarafından dışlandığını ifade etti. Öz güvenini kaybettiği yıllarda cildinde kusurlu olarak gördüğü yerleri kapatmak için dövme yaptırmayı tercih etti. Şimdilerde ise saklandığı yıllara inat, güven dolu bir şekilde sosyal medyadan insanlarla yüzleşiyor.

“BULAŞICI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KAÇIYORLARDI”

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İlkokul ve ortaokul yıllarında vücudunun çeşitli bölgelerinde beyaz lekeler çıkmaya başladığını anlatan Nass ve ailesi ilk başlarda bu durumu ciddiye almadı. O dönemde cildindeki lekeler için Nass, “İlk noktamo dizimin arkasında fark ettim. Ailem ve ben garip bir şekilde güneşlediğimi düşündük. Sonra ergenliğime geldiğimde tüm vücuduma yayılmaya başladı ve kısa sürede ellerimin üzeri ile göğsümü kapladı” dedi.

Sınıf arkadaşlarının vücudundaki lekeleri görmemesi için yoğun makyaj ve kıyafetlerle kapattığını belirten Nass, “İnsanlar vitiligomu gördüklerinde bunun iğrenç olduğunu ve enfekte olmak istemediklerini söyleyerek benden uzak duruyordu. Her gün bana lekelerin ne olduğu ve neden oluştuğu soruluyordu” ifadelerini kullandı.

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İLHAM OLMAK İSTİYOR

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Kendisini okul hayatı boyunca çok çaresiz hissettiğini anlatan Nass, “Ben çocukken sosyal medya bu kadar etkili değildi. Bu yüzden benimle aynı durumda olan insanların varlığından haberdar değildim. Kendimi yalnız ve çaresiz hissettim” diye konuştu.

Vitiligo hastalığı olan diğer insanların kendilerini yalnız hissetmelerini istemediğini vurgulayan Nass, sosyal medyda cilt durumuna dair paylaşımlar yapmaya karar verdi. Vitiligosunu kucaklamayı öğrendikten sonra kollarındaki, ellerindeki ve göğsündeki dövmeler, cilt pigmentasyonunu örtmek yerine sergilemesine yardımcı oldu. Anna, 15.000 takipçisine bedenlerinden emin olmaları ve zorbaların söylediklerini görmezden gelmeleri için ilham vermeyi umuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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