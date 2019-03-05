Vivo iQOO özellikleri ve fiyatı belli oldu

Vivo’nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli iQOO sonunda resmiyet kazandı. Oyun odaklı bir telefon olarak tanıtılan Vivo iQOO tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Gücünü segmentindeki modeller gibi Snapdragon 855 yonga setinden alan Vivo iQOO sistemini 12GB RAM ile destekliyor. 256GB’a kadar dahili depolama alanı sunan telefonun en önemli eksisi ise microSD kart desteğinin bulunmaması.

1080 x 2340 px çözünürlüğünde 19.5:9 en boy oranına sahip 6.41 inçlik AMOLED bir ekranla gelen telefonun ekran gövde oranı ise yaklaşık olarak yüzde 85.1.

Arka tarafında 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 13 MP (ultrawide), 2 MP, f/2.4, depth sensor özelliklerinde dikey olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü yer alan iQOO’nun ön kamerası ise 12MP.

Ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelen telefonun bataryası ise 4000 mAh. Genel itibariyle bakıldığında üstün özelliklere sahip olan telefonun fiyatı ise 400 euro civarında. Fiyat performans açısından rakiplerinden üstün olan telefonun Mart ayının ikinci haftasında satışa sunulması planlanıyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Telefonun en düşük versiyonu 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip.

Ayrıca Vivo iQOO kutudan ilk çıktığında Funtouch 9 destekli Android 9 ile çalışacak.

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