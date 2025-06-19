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Vize alamayan Türkler o ülkeye akın ediyor! Hem ucuz hem güzel

Yıllardır Türklerin yaşadığı vize sorunu çözülmedi. Binlerce vatandaşın Avrupa ve Amerika başvurusu olumsuz yanıt alıyor. Tatilini Türkiye'de geçirmek istemeyenler de rotayı vizesiz ülkelere çevirdi. Bir ülke var ki Maldivleri aratmıyor, Türkler oraya akın etmeye başladı.

Vize alamayan Türkler o ülkeye akın ediyor! Hem ucuz hem güzel

Türklerin Avrupa ve Amerika'daki vize sorunu yıllardır devam ediyor. Bu nedenle rota Balkan ülkelerine çevrildi.

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ULAŞIM VE KONAKLAMA UCUZ

Yaz tatilini Türkiye’de yapmak istemeyenler en çok Makedonya'dan sonra Arnavutluk’un Ksmail Adası'nı tercih etmeye başladı.

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Adriyatik Denizi’yle dikkat çeken ve Maldivleri aratmayan Arnavutluk'ta konaklama ise ucuz. Ksmail Adası, son dönemlerde popüler olan adalar arasına girdi.

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Sosyal medyada yapılan reklam ve tanıtımlardan dolayı ilgi görmeye başlayan Ksmail Adası’na ulaşım da kolay. Başkent Tiran’dan kalkan otobüslerle adaya varılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balkanlar tatil
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