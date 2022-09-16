VJ Bülent olarak bilinen Bülent Çarıkçı vasiyetini açıkladı! Gözyaşlarını tutamadı

90'lı yılların fenomen isimlerinden olan Bülent Çarıkçı, 2 yıl önce büyük bir acı yaşamıştı. Annesini kaybeden Çarıkçı, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu: ''Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an! Yalanmaya açık, itilip kakılmaya müsait... Kimsenin sevgisi yetmeyecek. ne yapacağım ben? Anneciğim seni kurtaramadım affet beni kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni. Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği... Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!''

Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren, şimdilerde Yunanistan'ın Selanik şehrinde gözlerden ve ekranlardan uzakta bir yaşam süren VJ Bülent lakaplı Bülent Çarıkcı, vasiyetini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a gözyaşları içinde açıkladı.

Annesinin ölümü ile yaşadığı süreçten bahseden Çarıkçı, “Hiç durmadan her gün ağladım ve ne zaman bitecek diye soruyordum. Herkes bana geçecek, kurtulacaksın bu duygudan dediler ama olmadı. Hep ağladım. (Ağlıyor) 3. haftanın sonunda dedim ki herhalde ben yaşlanana, ölene kadar hep ağlayacağım. Hiç durmadım, hiç durmadım.” ifadelerini kullandı ve gözyaşlarını tutamadı.

''VASİYETİMİ ŞİMDİDEN YAZDIM, HER ŞEYİMİ HALLETTİM''

Onur Akay’ın, ''Vasiyetini yazdığını ve noterden de tasdik ettirdiğini duydum. Bunu biraz anlatabilir misin?'' sorusuna Çarıkçı şu yanıtı verdi: ''Evet, aynen öyle. Bunu ilk kez söylüyorum, vasiyetimi şimdiden yazdım, her şeyimi hallettim. Diyeceksiniz ki, zaten noterdekilerde dediler. Bu yaşta? 18 yaşında değilim dedim. Aynı zamanda yaşın 18’i de yok. Gencecik çocuklar ölüyor. İnsanlar ölüyor… O yüzden bunun doğru olabileceğini düşündüm. Olması gereken buydu. 3’e böldüm. Başka da bir ayrıntı söylemek istemiyorum ama çok değerli bir 3’e bölme oldu bu.''



''BU KAFAYA ANNEMİN VEFATIYLA GELDİM''

Bülent Çarıkçı açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı: ''Onur’cuğum, sana bu röportajı verdikten sonra bugün ölsem yüreğim gam yemez, gözüm arkada kalmaz yani. Her şeyimi planladım. Bu kafaya, bu duyguya nasıl geldim? Anneciğimin aniden vefatı ile geldim. Her şey birden bire olduğu için bende hazırlık yaptım ve vasiyetimi yazdım. Yazdım yani… Doğru olduğuna inanıyorum… Kesinlikle… (Ağlıyor)''

