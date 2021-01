Vodafone Redbox tarifeleri yenilendi

İSTANBUL(AA) - Vodafone, ev içinde herhangi bir kablolamaya ihtiyaç duymayan yeni nesil ev interneti Vodafone RedBox’a özel sunduğu tarifeleri yeniledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone müşterileri, ayda 119,9 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni RedBox tarifeleriyle evlerinde fiber altyapı olmasa da 4.5G teknolojisiyle fiber hızında internet deneyimi yaşayabiliyor.

Vodafone’lular ayrıca, RedBox’ı istedikleri her yerde kullanabilmek için tarifelerine ek ayda 30 TL’ye “RedBox Her Yerde” paketi satın alabiliyor. “RedBox Her Yerde” kullanıcıları, RedBox’ı yazlığa, tatile ya da memlekete götürerek 4.5G şebekesinin uygun olduğu her yerde rahatça kullanabiliyor.

Vodafone, müşterilerine yeni bir teknoloji olan Vodafone RedBox’ı gönül rahatlığıyla kullanma imkanı vermek için ilk ay cezasız cayma hakkı da sunuyor. Buna göre, ilk 30 gün içinde modemin iade edilmesi durumunda müşteriye cayma cezası yansıtılmıyor ve müşteri, iptal durumunda taahhüt nedeniyle ceza ödemiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, ev interneti deneyiminde farklılaşmaya devam ettiklerini belirterek, Vodafone Evde çatısı altında sunulan Vodafone RedBox ile evde internet ihtiyacına alternatif çözüm arayan kullanıcılarımız için her an her yerde kullanabilecekleri, taşınabilir ve fiber hızında ev interneti sunduklarını kaydetti.