Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel'in Instagram hesabında yaptığı son paylaşıma çok sayıda beğeni geldi. Öte yandan Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak görev alan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel merak konusu oldu. paylaşımının ardından Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kimdir? Zeynep Demirel nereli ve kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir? Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e ilişkin ayrıntılar haberimizde.

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ ZEYNEP DEMİREL KİMDİR?

Zeynep Demirel, 9 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Zeynep Demirel ya da tam adıyla Zeynep Kübra Sever Demirel "2009 Miss Belçika" güzelidir.

2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir.

Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında bir kız çocuğu oldu.

ZEYNEP DEMİREL İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Zeynep Demirel, İnstagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır.

Zeynep Demirel'in İnstagram hesabı @zeynepseverdemirel'dir. 510 bin takipçisi bulanan Zeynep Demirel paylaşımları ile sık sık adından söz ettirmektedir.





