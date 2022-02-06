Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini etekle poz verdi! O pozlar Instagram'ı salladı...

Instagram'da 510 bin takipçisi olan Zeynep Sever Demirel aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları dikkat çekerken şimdi de mini etekli pozlarıyla gündeme geldi. Takipçilerinden tam not alan o pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

MİNİ ETEKLİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan Zeynep Sever Demirel, en son paylaştığı mini etekli fotoğrafındaki tarzı ile çok beğenildi.

Binlerce beğeni alan o poz dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde kızlarıyla Afrika tatilinde olan Zeynep Sever'in paylaştığı bikinili fotoğrafları Instagram'ı sallamıştı.

Volkan Demirel ile Zeynep Sever 2010'da hayatlarını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Yade Demirel ve Yeda Demirel adında iki çocuğu bulunuyor.





