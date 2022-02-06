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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini etekle poz verdi! O pozlar Instagram'ı salladı...

06.02.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin popüler futbolcularından Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde, düzgün fiziğinin dikkat çektiği bikinili fotoğrafları paylaşan Zeynep Sever Demirel, şimdi de mini etekli pozuyla gündeme geldi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini etekle poz verdi! O pozlar Instagram'ı salladı...

Instagram'da 510 bin takipçisi olan Zeynep Sever Demirel aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları dikkat çekerken şimdi de mini etekli pozlarıyla gündeme geldi. Takipçilerinden tam not alan o pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

MİNİ ETEKLİ POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan Zeynep Sever Demirel, en son paylaştığı mini etekli fotoğrafındaki tarzı ile çok beğenildi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini etekle poz verdi! O pozlar Instagram'ı salladı...

Binlerce beğeni alan o poz dikkat çekti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini etekle poz verdi! O pozlar Instagram'ı salladı...

Geçtiğimiz günlerde kızlarıyla Afrika tatilinde olan Zeynep Sever'in paylaştığı bikinili fotoğrafları Instagram'ı sallamıştı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini etekle poz verdi! O pozlar Instagram'ı salladı...

Volkan Demirel ile Zeynep Sever 2010'da hayatlarını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Yade Demirel ve Yeda Demirel adında iki çocuğu bulunuyor.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini etekle poz verdi! O pozlar Instagram'ı salladı...

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever mini etekle poz verdi! O pozlar Instagram'ı salladı...

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