Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever seçimdeki kadın adaylara dikkat çekti! "Erkek egemen coğrafyada..."

81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı. Sosyal medyada kadın adayların kazanmaları da gündeme geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek. Bu duruma sevinen Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Oyuncu ve model Zeynep Sever Demirel paylaşımında şunları yazdı:

"Kadınların elinin değdiği her yer nasıl da güzelleşiyor. Tüm partiler genelinde sanırım en fazla kadın adayın çıktığı seçim bu oldu. Bu erkek egemen coğrafyada ne umut verici, keyiflendim" dedi.





