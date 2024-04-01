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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever seçimdeki kadın adaylara dikkat çekti! "Erkek egemen coğrafyada..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.04.2024 10:35
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Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısındaki artış da gündem oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. Bu durumu sosyal medyada paylaşan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever de bu konuda paylaşımıyla dikkat çekti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever seçimdeki kadın adaylara dikkat çekti! "Erkek egemen coğrafyada..."

81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı. Sosyal medyada kadın adayların kazanmaları da gündeme geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek. Bu duruma sevinen Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever sosyal medyada paylaşımda bulundu.

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Oyuncu ve model Zeynep Sever Demirel paylaşımında şunları yazdı:

"Kadınların elinin değdiği her yer nasıl da güzelleşiyor. Tüm partiler genelinde sanırım en fazla kadın adayın çıktığı seçim bu oldu. Bu erkek egemen coğrafyada ne umut verici, keyiflendim" dedi.

Yerel Seçim 2024


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