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Volkan Konak yeni müzik programıyla ekranlara dönüyor!

12.03.2021 02:13 | Son Güncelleme:
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Volkan Konak yeni müzik programıyla ekranlara dönüyor!

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ekranlara yeniden döneceği duyurdu. Hazırlıkların başladığını kaydeden Konak, yakın zamanda izleyici ile buluşacağını kaydetti. Volkan Konak'ın müzik programının yayınlanacağı kanal ise henüz açıklanmadı.

İbrahim Tatlıses, Sibel Can ve Hakan Altun'un ardından sevilen isim Volkan Konak da ekranlara dönüş yapıyor. Karadeniz müziğinin akla ilk gelen isimlerinden olan Volkan Konak, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerinin uzun süredir beklediği müjdeyi verdi.

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KANALI AÇIKLANMADI

Ekranlara yeniden dönme kararı alan ünlü sanatçı, programın hangi kanalda yayınlanacağı ise açıklamadı. Konak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Çok yakın tarihte başlamak üzere, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak televizyon programı için anlaşmış bulunmaktayız. Müzikal hazırlıklar, dekor ve teknik çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kendine, bize, sanata ve yaşamaya kıymet verenlere armağan olsun. Kanalın adı ve yayın tarihi, yapımcı ve kanal yönetimi tarafından duyurulacaktır."

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak isimli program daha önce Show TV'de yayınlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Star TV
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