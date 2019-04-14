Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

Yeni fabrikası için yer arayışında olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın (VW) Türkiye veya Bulgaristan arasında seçim yapacağı belirtiliyor. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) edindiği bilgilere göre, kararın henüz verilmediği, konunun nisan ayı sonunda VW Denetleme Kurulu’nun toplantısında ele alınacağı, kesin kararın Denetleme Kurulu'nun kasım ayında yapacağı toplantıda verileceği kaydedildi.

MİLYARLARCA EUROLUK YATIRIM



DW Türkçe'de yer alan haberde, her iki ülkede de personel giderlerinin Almanya'ya kıyasla düşük olduğu bu nedenle iki ülke arasındaki yarışın sonucunun açık olduğuna işaret edildi. Milyarlarca euro tutarındaki yatırıma ilişkin VW’den açıklama yapılmadı.

"GEÇEN YIL 120 BİN VW SATILDI"



Diğer yandan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, otomobil dergisi Automobilwoche'ye verdiği demeçte, "Türk kamuoyu VW’nin ülkeyi sadece bir satış pazarı olarak görmesini istemiyor, burada üretim yapılmasını da bekliyor” dedi. VW'nin Türkiye’de sadece geçen yıl 120 bin araç sattığını hatırlatan Kanca, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere işaret ederek, "Olumlu bir sinyal verilmeli” diye konuştu. Kanca, Türkiye’ye yapılacak yatırımın bu açıdan önemli bir araç olacağını da sözlerine ekledi.