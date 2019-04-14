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Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 14.04.2019 07:54 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen’ın yeni fabrikasının nerede kurulacağı konusunda kararını kasım ayının sonunda vereceği öğrenildi. Yatırımın yapılacağı en güçlü iki adayın Türkiye ve Bulgaristan olduğu belirtildi.

Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

Yeni fabrikası için yer arayışında olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın (VW) Türkiye veya Bulgaristan arasında seçim yapacağı belirtiliyor. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) edindiği bilgilere göre, kararın henüz verilmediği, konunun nisan ayı sonunda VW Denetleme Kurulu’nun toplantısında ele alınacağı, kesin kararın Denetleme Kurulu'nun kasım ayında yapacağı toplantıda verileceği kaydedildi.

MİLYARLARCA EUROLUK YATIRIM

DW Türkçe'de yer alan haberde, her iki ülkede de personel giderlerinin Almanya'ya kıyasla düşük olduğu bu nedenle iki ülke arasındaki yarışın sonucunun açık olduğuna işaret edildi. Milyarlarca euro tutarındaki yatırıma ilişkin VW’den açıklama yapılmadı.

"GEÇEN YIL 120 BİN VW SATILDI"

Diğer yandan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, otomobil dergisi Automobilwoche'ye verdiği demeçte, "Türk kamuoyu VW’nin ülkeyi sadece bir satış pazarı olarak görmesini istemiyor, burada üretim yapılmasını da bekliyor” dedi. VW'nin Türkiye’de sadece geçen yıl 120 bin araç sattığını hatırlatan Kanca, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere işaret ederek, "Olumlu bir sinyal verilmeli” diye konuştu. Kanca, Türkiye’ye yapılacak yatırımın bu açıdan önemli bir araç olacağını da sözlerine ekledi.

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TÜRKİYE'NİN ŞANSI YÜKSEK

Mevcut nitelikli işçiler ve dağıtım yapısı açısından Türkiye'nin şansının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra VW, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretilmesi konusunda ocak ayının ortasında anlaşmaya varmıştı.

BULGARİSTAN DİĞER SEÇENEK

Alman otomobil üreticisinin seçenekleri arasında bulunan Bulgaristan da, yeni fabrikanın ülkede açılmasını umuyor. DPA’nın edindiği bilgilere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in nisan ayı başında Sofya'ya ziyareti öncesinde VW’den bir heyet başkentte incelemelerde bulundu. Yatırımın planlandığı ülkedeki koşulların VW’nin alacağı kararda etkili olacağı belirtiliyor.

5 YILDA 44 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

VW, geçen yıl kasım ayında elektrikli araçlar, otonom sürüş ve dijital teknolojiler için gelecek beş yıl için 44 milyar euro yatırım yapılacağını açıklamıştı. Bunun yaklaşık 30 milyar eurosunun elektrikli araçların geliştirilmesi için ayrılacağı belirtilmişti. Yapılan açıklamada, VW bünyesindeki Skoda Karoq ve Seat Ateca tipi araçların üretiminin Doğu Avrupa'da açılması planlanan yeni fabrikada yapılacağı kaydedilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Türkiye Bulgaristan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
milli duyguları bir tarafa bırakıp empati yapalım siz hangisini tetcih ederdiniz? tabi ki çok güzel yollar yapıp bu yollarda gidecek araçlar için türkiye yi değil ab üyesi ve her türlü ekonomisi ab garantisinde bulunan bulgaristanı seçerdim.
manisa da kurulacak
Sonuç Türkiye olarak kesin ve net ama ki siyasi boyut olarak düşünürlerse ilişkimiz çok iyi olmadığı için bulgaristanı seçeceklerdir bir ihtimalse etrafımızın denizlerle çevrili olmasından dolayı diğer ülkelerede ihracı bakımından Türkiye mantıklı
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