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Vücudun hissedebileceği en düşük sıcaklıkta donduktan sonra yeniden yaşamayı başaran mucize kadın: Anna Bagenholm

28.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar kimi zaman hiç beklemedikleri anlarda büyük tehlikeler ve tehditlerle karşılaşırlar. Bu zorluklardan mucizevi bir şekilde kurtulmayı başaran kişilere ise kahraman gözüyle bakarlar. Aklın sınırlarını zorlayan kurtuluş hikayelerinin sadece film ve dizilerde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dr. Anna Bagenholm’un hikayesi bu mucizelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Vücudun hissedebileceği en düşük sıcaklıkta donduktan sonra yeniden yaşamayı başaran mucize kadın: Anna Bagenholm

1999 yılın Mayıs ayında Dr. Anna Bagenholm, Norveç’in Narvik kentinin dışındaki bir patikada kayak yapıyordu. O parkuru çok iyi bilmesine rağmen Bagenholm bir şelalenin etrafında kayerken bir çukura takıldı ve dengesini kaybetti. Bu denge kaybının ardından ise donmuş suya kafa üstü düştü. Başı ve vücudu kalın buz tabakasının altına sıkışmasına rağmen nefes alabilmek için bir hava boşluğu bulmayı başardı. Buz kitlesinden kurtulmak için 40 dakika uğraştıktan sonra yorgun düştü ve hipotermi krizi içine girdi. Bu, vücudun üretebileceğinden daha hızlı ısı kaybettiği ve kalbi, sinir sistemini ve diğer organları çalışamaz hale getiren potansiyel olarak ölümcül bir durumdu.

anna kapak

Bagenholm’un bulunduğu yerden kurtarılması 40 dakika kadar sürdü. Talihsiz kayakçı toplam 80 dakika boyunca soğuk suyun altında kaldı. Kalbi 2 saatten uzun süre durdu ve vücut ısısı 13.7ºC'den düşüktü. Bunlar her zaman ölümcül olsa da, doktorlar 9 saat sonra tekrar onu yaşama döndürdü. Elleri ve ayaklarındaki ince bir motor becerilerini kaybetti, ancak beyni hasar görmedi.

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