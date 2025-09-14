Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Vücudunun tamamını kaplattı! 6 milyon TL'den fazla para harcamış...

Vücudunun %98’i dövmelerle kaplı olan Amber Luke, şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon TL harcadı. Kör kalma riski taşıyan göz dövmesini bile iki kez yaptırdı.

Vücudunun tamamını kaplattı! 6 milyon TL'den fazla para harcamış...
Çiğdem Sevinç

Avustralya’da yaşayan 30 yaşındaki Amber Luke, 16 yaşında yaptırdığı ilk dövmeden sonra dövmeye tutku duydu. Şimdiye kadar vücudunun %98’ini kaplayan dövmeler için tam £177,000 (yaklaşık 6 milyon TL) harcadı.

Vücudunun tamamını kaplattı! 6 milyon TL den fazla para harcamış... 1

DİLİNİ İKİYE BÖLDÜRDÜ, KAFASINA BOYNUZ İMPLANTI YERLEŞTİRDİ

Amber, dövmelerin yanı sıra birçok farklı işlem de yaptırdı. Dilini ikiye böldürdü, yüzüne piercing taktırdı, kafasına boynuz implantı yerletti. En sıra dışı işlemi ise gözlerini maviye dövme yaptırmak oldu.

Vücudunun tamamını kaplattı! 6 milyon TL den fazla para harcamış... 2

KÖR KALMASINA RAĞMEN...

İlk göz dövmesinden sonra üç hafta kör kaldığını söyleyen Amber, buna rağmen bu işlemi tekrar yaptırmaktan vazgeçmedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değiştiGece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti
Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldüArapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Anahtar Kelimeler:
Dil dövme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.