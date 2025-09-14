Vücudunun tamamını kaplattı! 6 milyon TL'den fazla para harcamış...

Avustralya’da yaşayan 30 yaşındaki Amber Luke, 16 yaşında yaptırdığı ilk dövmeden sonra dövmeye tutku duydu. Şimdiye kadar vücudunun %98’ini kaplayan dövmeler için tam £177,000 (yaklaşık 6 milyon TL) harcadı.

DİLİNİ İKİYE BÖLDÜRDÜ, KAFASINA BOYNUZ İMPLANTI YERLEŞTİRDİ

Amber, dövmelerin yanı sıra birçok farklı işlem de yaptırdı. Dilini ikiye böldürdü, yüzüne piercing taktırdı, kafasına boynuz implantı yerletti. En sıra dışı işlemi ise gözlerini maviye dövme yaptırmak oldu.

KÖR KALMASINA RAĞMEN...

İlk göz dövmesinden sonra üç hafta kör kaldığını söyleyen Amber, buna rağmen bu işlemi tekrar yaptırmaktan vazgeçmedi.