Vücuduyla ilgili eleştirilerden sıkıldı! Üstsüz pozlarıyla dünyaya meydan okudu!

Genç kadın, 19 yaşından itibaren omuzlarında başlayan sedef hastalığı nedeniyle, birçok bakışa maruz kaldığını ve zor günler geçirdiğini anlattı. Artık saklanmayacağını duyuran Spurg, iç çamaşırlı pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Uzun süre bikini giymekten korktuğunu söyleyen Claire Spurg, her girdiği ortamda parmakla gösterildiğini, bu durumdan çok rahatsız olduğunu anlattı.

''Saklanacak bir şeyim yok'' diyen genç kadın, şimdilerde Instagram hesabından sedef izlerini saklamadığı pozlar paylaşıyor.





