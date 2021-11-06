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Vücuduyla ilgili eleştirilerden sıkıldı! Üstsüz pozlarıyla dünyaya meydan okudu!

06.11.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Claire Spurg isimli genç kadının vücudunda, sedef hastalığı nedeniyle birçok iz bulunuyor. Bedenindeki farklılıktan dolayı eleştirilen Spurg, sosyal medyada iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak, kendisini eleştirenlere meydan okudu.

Vücuduyla ilgili eleştirilerden sıkıldı! Üstsüz pozlarıyla dünyaya meydan okudu!

Genç kadın, 19 yaşından itibaren omuzlarında başlayan sedef hastalığı nedeniyle, birçok bakışa maruz kaldığını ve zor günler geçirdiğini anlattı. Artık saklanmayacağını duyuran Spurg, iç çamaşırlı pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Vücuduyla ilgili eleştirilerden sıkıldı! Bikinili pozlarıyla dünyaya meydan okudu!

Uzun süre bikini giymekten korktuğunu söyleyen Claire Spurg, her girdiği ortamda parmakla gösterildiğini, bu durumdan çok rahatsız olduğunu anlattı.

Vücuduyla ilgili eleştirilerden sıkıldı! Bikinili pozlarıyla dünyaya meydan okudu!

''Saklanacak bir şeyim yok'' diyen genç kadın, şimdilerde Instagram hesabından sedef izlerini saklamadığı pozlar paylaşıyor.

Vücuduyla ilgili eleştirilerden sıkıldı! Bikinili pozlarıyla dünyaya meydan okudu!

Vücuduyla ilgili eleştirilerden sıkıldı! Bikinili pozlarıyla dünyaya meydan okudu!

Vücuduyla ilgili eleştirilerden sıkıldı! Bikinili pozlarıyla dünyaya meydan okudu!

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Anahtar Kelimeler:
sedef hastalığı Instagram
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