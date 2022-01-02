Vücuttaki yağ nasıl yakılır? İşte en hızlı yağ yaktıran besinler!

Kilo vermeye çalışırken şok diyetler uygulamak yerine uzun süre tok tutan, yağ yakıcı özelliği olan sağlıklı besinlerden yardım almak en güvenli yol olarak gözüküyor. Yağ yakıcı özelliği olan birden fazla sağlıklı yiyecek bulunuyor. İşte en hızlı yağ yaktıran besinler!

KIRMIZI ORMAN MEYVELERİ

Antioksidan meyveler vitaminler açısından oldukça zengin olan kırmızı orman meyvelerinin kalorisi de düşüktür. Diyabet ve kardiyovasküler hastalık ihtimalini düşürür ve yağ yakımına yardımcı olur. Bu tip meyveler cilde canlılık verir, idrar yolu enfeksiyonunu durdurabilir ve kanser hücrelerini yok edebilir.

YEŞİL ÇAY

Metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinen yeşil çay antioksidan bakımından da oldukça zengindir. Aynı zamanda yeşil çay iyi bir ruh haline, iyi beyin fonksiyonlarına da neden olur.

ELMA

Tok tutucu özelliği olan elma tatlı krizlerini engellemenize, yanlış yiyecekleri tercih etmenize engel olabilir. Elmayı dilimleyip üzerine tarçın serperek tüketebilirsiniz. Elmayı suyunu sıkmadan yerseniz iştahınız ve yeme isteğiniz azalır.

LİMON

Hızlı yağ yakan yiyecekler arasında olan limon, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Cilde de oldukça iyi gelen limon, sindirim sistemini düzenler, kilo vermeye yardımcı olur. Güne yarım ve tam limon ile karıştırılmış ılık suyu içmek, fazla yağlarınızla baş etmede size yardımcı olabilir.

AVOKADO

Kötü yağların yakılmasında yararlı olan avokado yağ bakımından zengindir. Ancak avokadodaki yağlar doymamış yağlardır. İnsülin salınımını kontrol eden avokado kalsiyum emilimini iyileştiren bir şeker olan mannoheptuloz bakımından zengindir.

YUMURTA

Zengin bir protein kaynağı olan yumurta sporcuların favori yiyeceğidir. Gün içerisinde tok tutan yumurta, yağ emilimini engellemeye yardımcı olur. Ayrıca yumurtanın kalorisi de düşüktür.

ANANAS

Yağ yakma özelliği olan ananas balık, süt ürünleri ve etleri sindirmenize yardımcı olur. Ayrıca, oldukça lifli ve iyi miktarda A, B, iyot, kalsiyum ve demir içerir.



