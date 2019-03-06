Vurgun'da Reyhan'dan Kemal'e olay itiraf! Vurgun dizisi 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Vurgun 6 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölüm 2. fragmanı FOX TV'de yayınlandı. Vurgun yeni bölümde, Kemal, Vedat ve Hiram’a karşı büyük bir darbe daha vururken, Turan’ın kendi başına ördüğü bela Vedat’ın ayağına düşecektir. Vedat hem Turan’ı hem de Asya’yı sıkıştıracak kozları elde eder. Peki Vedat şimdi Asya’ya karşı elindeki bu büyük sırla ne yapacaktır? Rasıh’ı kışkırtması ve yaptığı hamleler Kemal, Asya ve Reyhan’ın hayatını tamamen değiştirecektir.

VURGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan’ın kendini feda ederek Vedat ve Kemal’in aralarında durmaya çalışması Vedat’ı çileden çıkarır. Vedat, Reyhan’dan bu güne kadar istemediği tek şeyi ister. Böylece Reyhan kadınlığı, anneliği ve aşkı arasında kalacaktır. Vedat ve Kemal’in arasındaki savaş hem fabrika, hem de özel hayatları üzerinden devam ederken, Kemal yavaş yavaş Reyhan’ın neden Vedat’la evlendiğini irdelemeye başlar. Bu sorgulamanın sonunda Erdoğan Bey’in yıllar önce yazdığı günlükten haberdar olur. Ancak günlüğün içinde sadece Reyhan’ın değil, Asya’nın da sırrı yazmaktadır.