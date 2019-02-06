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Vurgun dizisi konusu nedir, oyuncular kimler? Fox TV Vurgun 1. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.02.2019 02:35 | Son Güncelleme

Vurgun dizisinin konusu nedir, nerede çekiliyor? Vurgun dizisi ilk bölümüyle 6 Şubat Salı akşamı Fox TV'de başlıyor. Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın dizisi Vurgun'un oyuncu kadrosunda kimler var? 10 yıldır komada olan Kemal aniden uyanıyor ve gördükleri karşısında büyük şok yaşıyor. Kemal ve Reyhan’ın hikayesini anlatan Vurgun dizisi ne z

Vurgun dizisi konusu nedir, oyuncular kimler? Fox TV Vurgun 1. bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin uzun süredir tanıtımlarını yaptığı Vurgun’un sırlarla dolu hikayesi 6 Şubat Çarşamba günü 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşacak. Oldukça başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan Vurgun, çarpıcı senaryosuyla da dikkat çekiyor.

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VURGUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

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Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider.

Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir.

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Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Kemal’e komada kaldığı süre boyunca Asya hemşire çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir.

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O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Ve sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda onu hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.

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