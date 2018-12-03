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Vurgun dizisine hangi ünlü oyuncular katıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 03.12.2018 16:05 | Son Güncelleme

Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'lı Vurgun dizisinin çekimleri bu hafta başlıyor

Vurgun dizisine hangi ünlü oyuncular katıldı?

Gold Film'in FOX için hazırladığı Vurgun dizisi iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor. Altan Dönmez'in yöneteceği dizinin çekimlerinin bu hafta başlaması planlanıyor.

Erkan Petekkaya'nın 10 yıl komada kaldıktan sonra uyanan iş insanı Kemal Vardar rolüne hayat vereceği dizinin çok konuşulacak senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor.

Deniz Çakır (Reyhan), Emre Kınay (Vedat), Begüm Birgören (Asya), Cemal Toktaş (Turan), Aliye Uzunatağan (Nezihe) ve Altan Erkekli'nin (Erdoğan) başlıca rollerini paylaşacağı 'Vurgun'da İnanç Konukçu'nun Erkan Petekkaya'nın yakın arkadaşı Kayhan'ı canlandıracağı öğrenildi.

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Elena Viunova'nın Turan'ın (Cemal Toktaş) sevgilisine hayat vereceği dizinin kadrosunda ayrıca Mehmet Bozdoğan da yer alıyor.

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erkan petekkaya deniz çakır Emre Kınay

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