Vurgun sıra dışı konusuyla iddialı geliyor! İşte Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya'nın dizisi Vurgun'un 1. bölüm fragmanı

Vurgun’un sırlarla dolu hikayesi 6 Şubat Çarşamba günü 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor! Oldukça başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan Vurgun, çarpıcı senaryosuyla da dikkat çekiyor.
Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.
Kemal (Erkan Petekkaya), çok sevdiği karısı Reyhan (Deniz Çakır) ve bebeklik çağındaki oğlu Kerem ile mutlu bir yaşam sürerken, sahibi olduğu fabrikada çıkan şaibeli bir yangın sonucu yoğun bakıma girer ve 10 yıl boyunca komada kalır. 10 yıl sonra mucizevi bir şekilde uyandığında onu bambaşka bir dünya beklemektedir.
VURGUN 1. BÖLÜM KONUSU
Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider. Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir.
Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Asya hemşire Kemal’e komada kaldığı süre boyunca çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki, hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir. O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda, Kemal’i hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.
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