Wanda Nara'dan ilginç Icardi itirafı! Yıldız oyuncunun çocukluk yıllarında avlandığını söyledi...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda ve bu sezonki yükselişinde büyük rol oynayan Icardi hakkında eşi Wanda Nara'dan çarpıcı itiraflar geldi. İşte Wanda Nara'nın samimi sözleri...

"5 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"

"Çocuklarım yaptıklarımla gurur duyuyor. Bir annenin çocuklarına verebileceği en güzel örneğin işi olduğunu her zaman söylerim. 5 yaşından beri çalışıyorum. Kim hangi işi yaparsa onun yanında olacağımı hep söyledim. Çocuklarımızdan Valentino, Arjantin'de futbol oynuyor. Hayalinin peşinden gitmek için büyük bir fedakarlık yapıyor ve bu beni heyecanlandırıyor."

"ICARDI AVLANIRMIŞ!"

"Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela Iphone 15 çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum. Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. Birlikte olmak istediğin kişi, seninle birlikte olmak istemiyorsa hiçbir şey yapamayacağına inanıyorum."

"MARADONA İLE BİRLİKTE OLMADIM"

"Maradona ile birlikte olduğum ve bunu her zaman inkar ettiğim konuşuluyor, bu saçmalık. Bilmiyorum, kontrol edilmeden, bana sorulmadan hakkımda birçok şey söyleniyor. Maradona ile kesinlikle birlikte olmadım."

"SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDAYIM"

Sürekli gözlem altındayım. Tabii ki hastalığım hassas bir konuydu ama bunu duyuran Lanata'yı dava etmemeye karar verdim. Çünkü o bir gazeteci ve bu bilgiyi paylaşmak zorundaydı. Bunu öğrendiğimde şok olmuştum. Doktorların bunu bana neden söylemediğini sorguladım. Ölümü ve çocuklarımı düşündüm. Benim için zor bir dönemdi.