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  4. Wanda Nara için olay açıklama! Icardi'nin sinirleri bir hayli bozulacak

Wanda Nara için olay açıklama! Icardi'nin sinirleri bir hayli bozulacak

17.09.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap sanatçısı, 6 ay kaldığı cezaevinde geçirdiği süreyle ilgili konuşurken, Wanda Nara için de itiraflarda bulundu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Daha önce "The Run of the Show" programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara'nın L-Gante'den hamile olduğunu iddia etmişti. Wanda Nara ile L-Gante arasındaki yakınlaşma iddiaları Arjantin basınında bir hayli konu olmuştu. Bu iddiayı sonrasında yalanlayan Wanda Nara, Icardi ile barışarak hayatına devam etmişti.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BİLİYORUM"

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Arjantinli Rapçi L-Gante, hapishaneden çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu. L-Gante, "Wanda şu anda Arjantin'de değil ama onun benim için endişelendiğini biliyorum. Wanda'ya her anlamda 10 puan veriyorum(Gülerek)" dedi.

"ŞİMDİLİK BİR İLİŞKİMİZ OLMASA DA..."

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L-Gante, "Sürekli iletişim kurmasak da bazen haberleşiyoruz. Şimdilik bir ilişkimiz olmasa da o çok mükemmel biri" ifadelerini kullandı.

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Wanda Nara icardi

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