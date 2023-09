Wanda Nara için olay açıklama! Icardi'nin sinirleri bir hayli bozulacak

Daha önce "The Run of the Show" programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara'nın L-Gante'den hamile olduğunu iddia etmişti. Wanda Nara ile L-Gante arasındaki yakınlaşma iddiaları Arjantin basınında bir hayli konu olmuştu. Bu iddiayı sonrasında yalanlayan Wanda Nara, Icardi ile barışarak hayatına devam etmişti.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENDİĞİNİ BİLİYORUM"

Arjantinli Rapçi L-Gante, hapishaneden çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu. L-Gante, "Wanda şu anda Arjantin'de değil ama onun benim için endişelendiğini biliyorum. Wanda'ya her anlamda 10 puan veriyorum(Gülerek)" dedi.

"ŞİMDİLİK BİR İLİŞKİMİZ OLMASA DA..."

L-Gante, "Sürekli iletişim kurmasak da bazen haberleşiyoruz. Şimdilik bir ilişkimiz olmasa da o çok mükemmel biri" ifadelerini kullandı.