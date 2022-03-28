Wanda Nara Mauro Icardi'yi aldattı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. PSG'li futbolcunun karısının, eşini korumasıyla aldattığı iddia edildi. Peki Wanda Nara Mauro Icardi'yi aldattı mı? Wanda Nara, Mauro Icardi'yi korumasıyla mı aldattı? İhanet iddiaları doğru mu? İhanet skandalının ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

WANDA NARA MAURO ICARDİ'Yİ ALDATTI MI?

Mauro Icardi ve Wanda Nara, sansasyonel evlilikleri sürekli gündemden düşmüyor.

PSG'li futbolcu Maouro Icardi'yi eşi Wanda Nara'nın aldattığıiddia edildi.

Daha önce de Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı gün yüzüne çıkmış, PSG'li futbolcu özür dileyince Nara eşini affetmişti.

Arjantin basınında yer alan habere göre; çiftin korumalarından olan Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi var.

WANDA NARA MAURO ICARDİ'Yİ KORUMASIYLA MI ALDATTI?

İddialara göre geçen yıl Aralık ayında Wanda Nara ve arkadaşları, gittikleri bir doğum günü partisinin ardından Nara kaldığı otelde eğlenmeyi sürdürdü. İddialar arasında adı geçen koruma Augustin Longueira'nın da eğlenceye katılanlardan biri olduğu ve ikilinin oldukça yakınlaşıp aynı otelde kaldıkları ifade edildi.

İHANET İDDİALARI DOĞRU MU?

Wanda Nara çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

WANDA NARA'DAN İHANET İDDİALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Wanda Nara konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim"

WANDA NARA KİMDİR?

1986 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Wanda Nara Arjantin doğumludur. Boyu 68 cm, kilosu 56, burcu yay, saç rengi sarı, göz rengi ise yeşil’dir. 1988 doğumlu kendisinden iki yaş küçük televizyon sunucu olan Zaira Nara isminde bir kız kardeşi vardır. Babası iş adamı Andrés Nara annesinin ismi ise Nora Colosimo’dur.

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Paris St. Germain takımında Forvet mevkinde forma giyen Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda ve 75 kilo olan Mauro Icardi, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 10 maça çıkan Mauro Icardi, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mauro Icardi, bu sezon 0 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır.

