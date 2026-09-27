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WhatsApp'a doğum günü özelliği geliyor!

WhatsApp, kişilerin doğum günü tarihlerini kişi bilgi ekranında gösterecek yeni bir özellik geliştiriyor. Telefonun kişi rehberindeki verileri kullanan sistem sayesinde kullanıcılar, bir kişinin doğum gününü öğrenmek için takvim uygulamasını açmak zorunda kalmayacak. Doğum günü geldiğinde ise Kişiler sekmesinde ayrıca hatırlatma gösterilecek.

WhatsApp'a doğum günü özelliği geliyor!
Enes Çırtlık

WABetaInfo'nun WhatsApp'ın iOS için 26.38.10.70 beta sürümünde tespit ettiği özellik, kişi bilgi ekranına özel bir "Doğum günü" alanı ekliyor. Böylece doğum günü bilgisi yalnızca o gün gösterilen bir hatırlatma olmaktan çıkıp kullanıcıların istedikleri zaman kontrol edebilecekleri bir bilgiye dönüşecek.

DOĞUM GÜNÜ BİLGİSİ EKRANIN ÜST BÖLÜMÜNDE YER ALACAK

Bir kişinin doğum günü telefonun adres defterine kaydedilmişse WhatsApp bu tarihi kişi bilgi ekranında gösterecek.

Doğum günü alanı listenin üst kısmında, kişinin adı ve son görülme bilgisinin hemen ardından yer alacak. Böylece kullanıcıların tarihi görmek için bilgi ekranında aşağı kaydırması gerekmeyecek.

WhatsApp bu bilgiyi kendi içinde ayrı olarak oluşturmayacak. Uygulama, doğum günü tarihlerini doğrudan telefonun kişi rehberinden alacak.

Kullanıcı rehberdeki bir kişinin doğum günü bilgisini eklediğinde veya değiştirdiğinde WhatsApp, uygulamanın bir sonraki açılışında bu değişikliği otomatik olarak yansıtacak.

WHATSAPP DOĞUM GÜNLERİNDE AYRICA HATIRLATMA GÖSTERECEK

Şirket, doğum günü özelliğini yalnızca Kişiler sekmesiyle sınırlı tutmayı planlamıyor.

Daha önce iOS için 26.38.10.18 beta sürümünde ortaya çıkan başka bir özellik, henüz geliştirme aşamasındaki yeni Kişiler sekmesinde doğum günü hatırlatmaları gösterileceğini ortaya koymuştu.

Bir kişinin doğum günü geldiğinde adının yanında pasta emojisi ve "Bugün doğum günü" etiketi görüntülenecek. Hatırlatma gün boyunca Kişiler sekmesinde kalacak.

WhatsApp a doğum günü özelliği geliyor! 1
Görsel kaynağı: WABetaInfo

Böylece kullanıcılar kişi bilgi ekranından yaklaşan doğum günlerini önceden kontrol edebilecek, doğum günü geldiğinde ise WhatsApp içinde ayrıca hatırlatma görebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI AÇMA İHTİYACINI AZALTACAK

Yeni özellik özellikle bir kişiye önceden mesaj veya arama planlamak isteyen kullanıcıların işini kolaylaştırabilir.

Doğum günü bilgisi doğrudan WhatsApp'taki kişi ekranında yer alacağından, tarih kontrolü için uygulamadan çıkıp telefonun takvim veya kişi uygulamasını açmak gerekmeyecek.

Küçük bir ayrıntı olsa da bu değişiklik, kişi bilgi ekranını daha kapsamlı hale getiriyor.

ÖZELLİK HENÜZ KULLANIMA AÇILMADI

Doğum günü tarihlerini kişi bilgi ekranında gösteren özellik şu anda iOS'ta geliştirme aşamasında bulunuyor.

Bu nedenle özellik henüz beta kullanıcılarına dahi sunulmuş değil. WhatsApp'ın gelecekteki bir güncellemeyle özelliği kullanıma açması bekleniyor ancak şirket şu ana kadar genel dağıtım için herhangi bir tarih açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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