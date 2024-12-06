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WhatsApp durum güncellemeleri nedir, nasıl oluşturulur ve paylaşılır? iOS ve Android’de WhatsApp’ta durum paylaşma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
05.12.2024 18:33
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WhatsApp uygulaması, kişilere sunduğu birbirinden önemli avantajlarıyla en sık kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulama içerisinde etkileşimin artmasına vesile olan çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri durum güncelleme ve paylaşma özelliğidir. Peki, WhatsApp durum güncellemeleri nedir, nasıl oluşturulur ve paylaşılır, iOS ve Android’de WhatsApp’ta durum paylaşma nasıl yapılır?

WhatsApp durum güncellemeleri nedir, nasıl oluşturulur ve paylaşılır? iOS ve Android’de WhatsApp’ta durum paylaşma

Günümüzde kullanımı epey yaygın olan çeşitli sosyal medya uygulamaları vardır. Bu sosyal medya uygulamalarından biri iletişimin anlık olarak kurulmasını sağlayan WhatsApp uygulamasıdır. Pek çok farklı özelliği ile dikkat çeken bu uygulamada çoğu kişi “WhatsApp Durumum” olarak bilinen önemli bir özelliği kullanmaktadır. WhatsApp durum özelliğinin tam olarak ne işe yaradığını bilmek ve doğru bir şekilde kullanabilmek için bazı adımların gerçekleşmesi gerekmektedir.

WhatsApp durum güncellemeleri nedir?

WhatsApp uygulaması, sosyal medya uygulamaları arasında yer alan ve çok sayıda birey tarafından yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Uygulamanın bünyesinde kullanan kişilere yarar sağlayan çeşitli özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri durum güncellemeleridir. Gerek yazılı gerek sesli gerek fotoğraflı gerekse videolu içeriklerin 24 saat boyunca diğer kişilerle paylaşılması, WhatsApp durum güncellemesi olarak adlandırılır.

WhatsApp durum güncellemeleri nasıl oluşturulur?

WhatsApp durum güncellemelerini oluşturmak son derece basit bir işlemdir. Hâlihazırda uygulamanın içerisinde “Güncellemeler” adı altında bir bölüm bulunmaktadır. Kişiler bu bölüme giriş yaparak istedikleri içeriklere sahip gönderileri ekleyip, diğer kişiler ile paylaşabilmektedir. 24 saat boyunca ulaşılabilir vaziyette olan bu durum güncellemeleri, süre bittiğinde kendiliğinden kaybolmaktadır.

WhatsApp durum güncellemeleri nasıl paylaşılır?

Durum güncellemeleri özelliğini oluşturmak ve paylaşmak için bazı adımların takip edilmesi gerekir. iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden bu işlemi yapmak son derece kolaydır. Bu bağlamda iOS WhatsApp’ta durum paylaşma işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin izlemesi gereken adımlar kısaca şöyledir:

  • Yazılı, sesli mesaj, fotoğraf veya video gönderilerini durum güncelleme kısmından paylaşmak için öncelikle WhatsApp uygulamasını açıp, “Güncellemeler – Durumum” kısmına tıklayınız.
  • Yazılı paylaşım için bir metin yazabilirsiniz. Sesli gönderilerde ise “Ses Kaydetme” simgesine basarak, sesinizi kaydedebilirsiniz. Ayrıca gönderilerine emoji, çıkartma gibi simgelerde ekleyebilirsiniz.
  • Fotoğraflı gönderilerde ise “Güncellemeler” kısmına giriş yaptıktan sonra Kamera simgesine basarak, fotoğraf çekebilir ya da galeriden seçim yapabilirsiniz.
  • Videolu durum güncellemelerinde de fotoğraflarda olduğu gibi galeriden seçebilir ya da “Video” bölümüne tıklayarak, yeni bir video oluşturabilirsiniz.
  • Her şey hazır olduktan sonra ekranın sağ alt köşesindeki yeşil renge sahip “Gönder” butonuna basarak, durumunuzu paylaşabilirsiniz.

Android WhatsApp’ta durum paylaşma işlemini yapmak isteyenler ise şu adımları izlemelidir:

  • İlk önce uygulamaya giriş yapınız ve ardından sırasıyla “Güncelleme – Durumum” kısmına dokununuz.
  • Sesli bir gönderi paylaşmak için ses kayıt işlemini yapabilir, metin içeren bir gönderi oluşturmak için ise yazı yazabilirsiniz. Bu kısımda emoji ekleyebilir, yazı tipini veya arka plan rengini de değiştirebilirsiniz.
  • Videolu bir durum güncellemesi paylaşmak için ise kameranızın video kısmına geçiş yaparak bir video çekebilir veya hazırda olan bir videoyu ekleyerek, paylaşabilirsiniz.
  • Fotoğraflı bir durum güncellemesi için ise galerinizden bir fotoğraf kullanabilir ya da kameranızın fotoğraf çekme kısmını kullanarak, yeni bir fotoğraf çekebilirsiniz.
  • Tercih ettiğiniz gönderiyi hazırladıktan sonra paylaşmak için sağ altta yer alan “Gönder” butonuna tıklayabilirsiniz.
  • Her iki işletim sisteminde de durum güncellemesi paylaşırken hedef kitlenizi belirleyebilirsiniz. Bunun için “Durum – Kişiler” bölümüne giriş yapabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android
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