WhatsApp, Facebook ve Instagram'a ne oldu? Sosyal medya çöktü mü?

WhatsApp, Facebook ve Instagram bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü.
Uygulamalara girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor.
WhatsApp, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. WhatsApp’tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve Instagram’da da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor.
Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.
WhatsApp'ın erişim haritasına bakıldığında sorunun ağırlıklı olarak Avrupa'yı etkilediği görülüyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'salgın' genelgesi
Adana'da marketteki çocuk istismarında flaş gelişme
Sakız çiğmeyi, gargara yapmayı bırakın! Bakın neye neden oluyor
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum