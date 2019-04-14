WhatsApp, Facebook ve Instagram'a ne oldu? Sosyal medya çöktü mü?

WhatsApp, Facebook ve Instagram bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü.

Uygulamalara girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor.

WhatsApp, bugün TSİ 13.40 sularında dünya genelinde çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar mesaj ya da fotoğraf gönderemiyor. WhatsApp’tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Facebook ve Instagram’da da erişim sorunu yaşandığı göze çarpıyor.

Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.

WhatsApp'ın erişim haritasına bakıldığında sorunun ağırlıklı olarak Avrupa'yı etkilediği görülüyor.



