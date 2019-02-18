Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp, sorunsuz bir mesajlaşma deneyimi sunmak için sürekli güncellemeler alıyor. Ancak çok nadir de olsa bazı kullanıcılarda farklı WhatsApp sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlar bazen güncellemeler ile de çözülemiyor. Peki, WhatsApp’ta bir sorun yaşadığınız zaman ne yapacaksınız?
WhatsApp’ın da diğer firmalar gibi müşteri hizmetleri bölümü bulunuyor. Farklı platformlara göre değişkenlik gösteren WhatsApp iletişim adresleri sayesinde sorununuzu WhatsApp ekibine aktarabilir ve çözüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
Android telefonlar için WhatsApp iletişim: android_web@support.whatsapp.com
iPhone için WhatsApp iletişim: iphone_web@support.whatsapp.com
Web sürüm için WhatsApp iletişim: webclient_web@support.whatsapp.com
WhatsApp şikayet hattı (Genel) iletişim: support@whatsapp.com
Yukarıda belirttiğimiz iletişim adreslerine mail atarak sorununuzu çözüme kavuşturabilirsiniz. Ayrıca uygulama içerisinden de WhatsApp ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Bunun için; WhatsApp>Yardım>Bize ulaşın bölümünden sorununuzu bildirebilirsiniz.
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