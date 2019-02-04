WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi... Face ID ve Touch ID desteği geliyor!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 04.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

WhatsApp'ın iOS sürümüne güvenlik güncellemesi geldi. Artık iPhone kullanıcıları için WhatsApp'ta Touch ID ile Face ID desteği verilecek. Peki bu özellik nasıl aktif hale getirilir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

WhatsApp'ın iOS sürümü güncellendi... Face ID ve Touch ID desteği geliyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni bir güvenlik özelliği daha geldi. Bundan böyle iPhone kullanıcıları için WhatsApp daha güvenli bir deneyim sunmak üzere Touch ID ile Face ID desteği sunacak.

Bir süredir test aşamasında olan bu ek güvenlik özelliği WhatsApp’ın son güncellemesi olan 2.19.20 ile aktifleştirilebiliyor.

Kullanıcılar güvenlik amacıyla daha önce çift aşamalı doğrulamayı kullanabiliyordu. Bu güvenlik özelliği kullanıcıların zaman zaman belirledikleri bir pin kodunu girmelerini istiyordu.

Şimdi ise özellikle paylaşılan telefonların veri gizliliğini sağlamak adına iOS kullanıcılarının yüzünü tanıyan Face ID ve parmak izini tanıyan Touch ID özelliği devreye alındı.

NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

WhatsApp’ta ‘Ekran Kilidi’ni çalıştırmak için Ayarlar menüsünden Hesap içerisindeki Gizlilik sekmesine girmeniz ve ilgili seçeceği işaretlemeniz yeterli. Eğer iPhone X ve sonrasını kullanıyorsanız Face ID, öncesini kullanıyorsanız parmak izi olan Touch ID’yi çalıştırabilirsiniz.

Bu onay sonrası ekran kilidini isteğinize göre 1, 15 ve 60 dakika seçeneklerinden birine ayarlayabiliyorsunuz. Bu yeni özelliği kullanmak için ise yapmanız gereken App Store’a girip son WhatsApp güncellemesini yüklemek.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp iOS Teknoloji Face ID Touch ID

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