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WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği yayında! Resim içinde resim...

Erdem Aksoy Erdem Aksoy
TEKNOLOJİ  | 16.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın büyük merakla beklenen güncellemesi yayınlandı.

WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği yayında! Resim içinde resim...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu defa Android cephesi için yaptığı güncelleme ile gündemde.

1 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren WhatsApp Android için 'resim içinde resim' özelliği sonunda tüm Android kullanıcıları için yayınlandı. Söz konusu güncelleme sayesinde WhatsApp içerisinde YouTube ve Instagram videolarını resim içinde resim modu ile görüntülemek mümkün hale geliyor.

Bu özellik geçtiğimiz haftalarda iPhone kullanıcıları için sunulmuştu.

Ancak söz konusu özelliğin ‘Instagram Hikayeler'ni desteklemediğini belirtmekte de fayda var.

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