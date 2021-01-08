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WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi sosyal medyayı hareketlendirdi!

Seray Üstün Seray Üstün 08.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi sosyal medyayı hareketlendirdi!

WhatsApp yeni gizlilik kurallarını açıkladı. 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan gizlilik ilkelerine göre verilerini Facebook'la paylaşmayı kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanmasına izin verilmeyecek. WhatsApp yeni gizlilik şartlarını kullanıcıların onayına sundu. Gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar sosyal medyadan durumu ti’ye almayı ihmal etmedi.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yıllar öncesinde Facebook çatısı altında girimişti. Hatta yapılan güncellemeyle birlikte WhatsApp’ın açılış sayfasına Facebook logosu eklenmişti. Bu hamleden sonra Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg kullanıcıları kızdıracak bir değişikliğe imza attı. Zuckerberg’in son fethi ise WhatsApp’ın gizlilik ilkeleri üzerine oldu.

gizlilik şartları

Yeni gizlilik ilkelerini kabul edenler, WhatsApp'tan mesajlaşmaya her zaman olduğu gibi devam edebilecek. WhatsApp'ın 'kabul etmiyorum ve WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorum' gibi alternatif bir seçenek sunmuyor olması ve WhatsApp'ı kullanabilmek için bir nevi onayı şart koşması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte WhatsApp’ın yeni gizlilik ilkelerine yorum yapan mizah dehası sosyal medya paylaşımları...

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