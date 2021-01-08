WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi sosyal medyayı hareketlendirdi!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yıllar öncesinde Facebook çatısı altında girimişti. Hatta yapılan güncellemeyle birlikte WhatsApp’ın açılış sayfasına Facebook logosu eklenmişti. Bu hamleden sonra Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg kullanıcıları kızdıracak bir değişikliğe imza attı. Zuckerberg’in son fethi ise WhatsApp’ın gizlilik ilkeleri üzerine oldu.

Yeni gizlilik ilkelerini kabul edenler, WhatsApp'tan mesajlaşmaya her zaman olduğu gibi devam edebilecek. WhatsApp'ın 'kabul etmiyorum ve WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorum' gibi alternatif bir seçenek sunmuyor olması ve WhatsApp'ı kullanabilmek için bir nevi onayı şart koşması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte WhatsApp’ın yeni gizlilik ilkelerine yorum yapan mizah dehası sosyal medya paylaşımları...



