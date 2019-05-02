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WhatsApp,Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakanlıktan ilk açıklama

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 02.05.2019 16:34 | Son Güncelleme

Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü mü? Popüler sosyal medya platformlarında kısa süreli erişim sorunu yaşandı. Birçok operatör ve farklı cihazdan Instagram, WhatsApp ve Facebook'a giriş yapılamaması üzerine kullanıcılar, 'WhatsApp, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya mecraları çöktü mü?' sorusuna internet üzerinden yanıt aradı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi.

WhatsApp,Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakanlıktan ilk açıklama

WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunuyla gündeme geldi. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj göndereme ya da mesaj alamama sorunuyla karşılaştı. Instagram'da ise akış sağlanamıyor hatasıyla karşılaşıldı. Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.

An itibariyle ise WhatsApp ve Instagram uygulaması bazı kullanıcılarda sorunsuz çalışma akışına dönerken, bazı cihazlarda ise hatayı yansıtmaya devam ediyor.

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BAKAN YARDIMCISI SAYAN: KISMEN ETKİLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek, Türkiye'deki kullanıcıların da bundan kısmen etkilendiğini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

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WhatsApp ve Instagram çöktü mü? instagram facebook Whatsapp

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Amanda ne çok önemli birsey ülke ekonomisine direk etki etti dolar fırladı altın uçtu kriz baş gösterdi
yemeksepetinede girilmiyo
levye atalım :)
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