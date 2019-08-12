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WhatsApp mesajlarınız ne kadar güvenli

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TEKNOLOJİ  | 12.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Dünya genelinde 1.5 milyar kullanıcısı olan ve 180 farklı ülkede tercih edilen WhatsApp ile ilgili ilginç bir haber yayılıyor.

WhatsApp mesajlarınız ne kadar güvenli

Facebook şirketinin sahibi olduğu WhatsApp genel olarak güvenli bulunuyor. Her ne kadar WhatsApp hakkında sorunlar ortaya çıkmasa bile Facebook ile ilgili daha önceden ortaya çıkan veri güvenliği hataları, WhatsApp ile ilgili kafa karıştırıyor. Bir güvenlik şirketi tarafından fark edilen güvenlik açığı, yüz milyonlarca kullanıcıyı kötü etkilemiş olabilir.

WhatsApp gibi platformlarda yapılan mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile korunuyor. Bazı bilgisayar korsanları, bu şifreleri tersten çözmeyi başardı. Bu sayede mesajlarınızı istedikleri gibi değiştirebiliyor veya silebiliyorlar.

WhatsApp’ın özel Algoritma şifrelerinin tersine çevrilmesi ile ortaya çıkan bu güvenlik problemi, Facebook’a bildirildi. Ancak henüz Facebook tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğer bu güvenlik problemi istismar edilmeye çalışılırsa, ciddi bir yalan haber akışı gerçekleşebilir. Özellikle de politik alanda bu mesajlaşmaların kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Veri gizliliğinin ciddi bir önem kazandığı günümüzde dünyasında, Facebook gibi devasa şirketlerin de böyle hatalar yapması düşündürüyor. Peki sizce de WhatsApp üzerinden yaptığınız mesajlaşmalar gerçekten güvenli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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