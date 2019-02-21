WhatsApp'ta kritik hata! Şikayet yağdı

Whatsapp’ın yeni sunduğu özellik kapsamında iPhone kullanıcıları Touch ID ve Face ID kullanarak uygulamaya erişimi kontrol edebiliyordu.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI HATAYI FARK ETTİ
Sosyal medya üzerinden kullanıcıların şikayetleri üzerine özelliğin hatalı olduğu belirtilirken, kullanıcıların fotoğrafları ve dosyaları Whatsapp üzerinden “paylaşma” özelliğini kullanarak uygulamaya erişebildikleri belirtildi.
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün Whatsapp üzerinde sunduğu uçtan uca kriptolama özelliğini bütün mesajlaşma platformlarına entegre etmeyi hedeflediği belirtilmişti. (DHA)
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