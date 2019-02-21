Mynet Trend

WhatsApp'ta kritik hata! Şikayet yağdı

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 21.02.2019 19:15 | Son Güncelleme

Whatsapp kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine bir yazılım hatasının, yeni sunulan gizlilik özelliğine karşın, uygulamaya erişilmesine neden olduğunu ve söz konusu hatanın düzeltileceğini açıkladı.

WhatsApp'ta kritik hata! Şikayet yağdı

Whatsapp’ın yeni sunduğu özellik kapsamında iPhone kullanıcıları Touch ID ve Face ID kullanarak uygulamaya erişimi kontrol edebiliyordu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI HATAYI FARK ETTİ

Sosyal medya üzerinden kullanıcıların şikayetleri üzerine özelliğin hatalı olduğu belirtilirken, kullanıcıların fotoğrafları ve dosyaları Whatsapp üzerinden “paylaşma” özelliğini kullanarak uygulamaya erişebildikleri belirtildi.

Medyada daha önce yer alan haberlerde, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün Whatsapp üzerinde sunduğu uçtan uca kriptolama özelliğini bütün mesajlaşma platformlarına entegre etmeyi hedeflediği belirtilmişti. (DHA)

5 dakikada 5 saç modeli


PARTNERBuraya hiç yağmur yağmıyorBuraya hiç yağmur yağmıyor
Facebook'tan Android için yeni güncellemeFacebook'tan Android için yeni güncelleme
Samsung 5G kulvarını pas geçmedi: Galaxy S10 5G Samsung 5G kulvarını pas geçmedi: Galaxy S10 5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp WhatsApp hata iPhone WhatsApp iPhone

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

'Müstehcen tweeti Berkay'la attık'

'Müstehcen tweeti Berkay'la attık'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook, Android için yeni konum güncellemesini duyurdu

Facebook'tan Android için yeni güncelleme

Samsung 5G kulvarını pas geçmedi: Galaxy S10 5G

Samsung 5G kulvarını pas geçmedi: Galaxy S10 5G

Galaxy S10E: Uygun fiyatı ile göz dolduruyor

Galaxy S10E: Uygun fiyatı ile göz dolduruyor

Galaxy S10+ özellikleri ve hakkında her şey!

Galaxy S10+ özellikleri ve hakkında her şey!

Galaxy S10 özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar

Galaxy S10 özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar

Samsung’un giyilebilir teknoloji kategorisini yeniledi

Samsung’un giyilebilir teknoloji kategorisini yeniledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.