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WhatsApp’ta mesajlar nasıl silinir? iOS ve Android WhatsApp’ta mesaj silme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
05.12.2024 18:49
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Akıllı cep telefonları ile birlikte birçok mobil uygulama da insan yaşamına giriş yapmıştır. Bu mobil uygulamalardan biri anlık olarak iletişime geçme özelliği taşıyan WhatsApp uygulamasıdır. Günümüzde mobil cihazların yanı sıra masaüstü bilgisayar gibi birçok farklı cihazda da bu uygulama kullanılmaktadır. Mesajlaşma özelliğiyle öne çıkan bu uygulamada bazı kullanıcılar mesajları sohbet içeriğinden kaldırmak veya silmek isteyebilir. Peki, WhatsApp’ta mesajlar nasıl silinir?

WhatsApp’ta mesajlar nasıl silinir? iOS ve Android WhatsApp’ta mesaj silme

İnternet üzerinden iletişime geçilmesini sağlayan, çeşitli özellikleri ile ön plana çıkan birçok uygulama vardır. WhatsApp da bu uygulamalardan biri olarak bilinmektedir. Mesajlaşma, görüntülü arama, sesli mesaj gönderme, fotoğraf atma gibi pek çok özelliğe sahip olan bu uygulamada mesaj silme özelliği de mevcuttur. Kimi uygulama kullanıcıları sohbetlerinde yer alan mesajların bazılarını silmek isteyebilir ve bu işlemin nasıl yapıldığı konusu üzerine yoğunlaşabilir.

WhatsApp’ta mesajlar nasıl silinir?

WhatsApp uygulaması sayesinde insanlar birbirlerine ulaşabilmekte, birbirlerine çeşitli gönderiler gönderebilmekte ve etkileşimde kalabilmektedir. WhatsApp’ta en çok kullanılan özellikler arasında sohbet etme özelliği bulunmaktadır. Sohbetler içerisinde yer alan mesajlar istenildiği takdirde silinebilmektedir.

Mesaj silme yöntemi iki şekilde gerçekleşmektedir. İlki yazılan mesajın sadece kullanıcının sohbetinden silinmesi, ikincisi ise sohbette bulunan herkesin görmeyeceği şekilde silinmesidir. Her iki mesaj silme yönteminde de silinen mesajlar geri alınamamaktadır.

iOS ve Android WhatsApp’ta mesaj silme nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasında yaygın olarak kullanılan özelliklerden biri mesajları silme özelliğidir. Kimi kişiler yalnızca kendi sohbetlerinden bir veya daha fazla mesaj silerken, kimisi ise herkesten silme yöntemini tercih etmektedir. Bu silme işlemi iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda benzer adımlar takip edilerek yapılabilmektedir.

Mesajları kendi sohbetinizden sildiğinizde o sohbette bulunan diğer kişiler sizin sildiğiniz mesajları görmeye devam etmektedir. Ancak diğer kişilerin görmeyeceği şekilde bir silme işlemi yapıldığında silinen mesajları hiç kimse görememektedir.

Android WhatsApp’ta mesaj silme işlemi için yapılması gerekenler ise şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak WhatsApp hesabınıza giriş yapmanız gerekir.
  • Ardından mesajları silmek istediğiniz sohbeti açınız.
  • Sohbet içinde seçtiğiniz bir mesajın üzerine gelerek basılı tutunuz.
  • Mesaja basılı tuttuğunuzda karşınıza “Herkesten Sil, Benden Sil ve İptal” seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerden birini tercih ederek, silme işlemini yapabilirsiniz.

iOS WhatsApp’ta mesaj silme işlemi yapmak isteyenler ise şu adımları izlemelidir:

  • İlk olarak uygulamaya giriş yapmalısınız.
  • Sonrasında silmek istediğiniz mesajı bulunuz.
  • Mesajın üzerine basılı tutunuz. Eğer yalnızca kendi sohbetinizden silmek isterseniz, “Benden Sil” seçeneğine tıklayabilirsiniz.
  • Mesajı herkesten kaldırmak için ise “Herkesten Sil” seçeneğini kullanabilirsiniz.
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whatsapp iOS android mesaj
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