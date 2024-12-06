WhatsApp’ta mesajları herkesten silme nedir, ne işe yarar? WhatsApp’ta mesajları herkesten silince ne olur? WhatsApp herkesten sil özelliği ve kullanımı

WhatsApp uygulaması ilk olarak mobil cihazlar için tasarlanmış, zaman içerisinde kendini geliştirerek, masaüstü bilgisayar, tablet gibi teknolojik cihazlarda da kullanılmaya başlamıştır. Yaygın olarak akıllı cep telefonlarında kullanılan bu uygulamanın kişilere sunduğu birçok farklı özelliği mevcuttur. Bu özelliklerden biri sohbet içinde bulunan mesaj ya da mesajları herkesten silme özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.

WhatsApp’ta mesajları herkesten silme nedir?

WhatsApp Messenger uygulamasını kullanan çok kişi bulunmaktadır. Hem sesli hem de yazılı iletişim sunan bu uygulama sayesinde insanlar istedikleri yerden anında iletişime geçebilmekte ve fotoğraf, video gibi pek çok gönderiyi başkalarıyla paylaşabilmektedir. Uygulama bünyesinde çok sık kullanımı tercih edilen özelliklerden biri mesajların herkesten silinmesidir. Bir kullanıcı başka biriyle sohbet ederken yazmaması gereken bir mesajı yazabilir ya da bir başka kişiye göndermesi gereken mesajı yanlışlıkla başkasına yollayabilir. Böyle bir durumda hatalı ya da yanlış olarak gönderilen mesajın silinmesine imkân veren özellik, herkesten silme özelliği olarak tanımlanır.

WhatsApp’ta mesajları herkesten silme ne işe yarar?

WhatsApp mesajlarını silmek için birden fazla metot kullanılmaktadır. Bunlardan biri kullanıcının attığı mesajı kendisinden silmesidir. Diğeri ise herkesten silme yöntemidir. Sohbet içeriklerinde yer alan herhangi bir mesaj herkesten silme özelliği kullanılarak silindiğinde kimse bu mesajı bir daha görememektedir. Bu özelliğin yaygın olarak kullanılmasının ana nedeni gönderilen mesajların yanlışlıkla gönderilmesi ya da gönderilen mesaj içinde bir hata olmasıdır.

WhatsApp herkesten sil özelliği ve kullanımı son derece basittir. Kullanıcılar silmek istediği mesajın üzerine basılı tuttuğunda karşılarına birden fazla seçeneğin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere içinde yer alan “Herkesten Sil” kısmına tıklandığında mesaj o sohbetten silinmiş olacaktır.

WhatsApp’ta mesajları herkesten silince ne olur?

WhatsApp uygulamasında bir mesaj herkesten silindiği zaman sohbet içinde yer alan kullanıcılar bu silinen mesajın içeriğine hiçbir şekilde ulaşamamaktadır. Ancak bir mesaj herkesten silindiğinde gönderilen mesaj yerine “Bu mesaj silindi” ifadesi gelmektedir. Bu ifade diğer kullanıcılar tarafından görülebildiği için o mesajın silindiği kolayca anlaşılabilir.

Bunun yanı sıra grup sohbetlerinde de grubu oluşturan ve yönetici sıfatı taşıyan kişiler diğer kişilerin mesajlarını herkesten silebilme özelliğini kullanarak kaldırabilir. Böyle bir durumda silinen mesaj yerine “Bu mesaj x adlı yönetici tarafından silindi” ifadesi yer alır.