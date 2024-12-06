WhatsApp’ta sohbetler nasıl sabitlenir, sohbetlerin sabitlemesi nasıl kaldırılır? iOS ve Android WhatsApp’ta sohbet sabitleme ve sohbetlerin sabitlemesini kaldırma

Dünya genelinde en sık tercih edilen sohbet etme ve iletişime geçme uygulamalarından biri WhatsApp uygulamasıdır. Bu uygulamada yer alan çeşitli özellikler sayesinde kullanıcılar, diledikleri zaman diledikleri yerden başkaları ile konuşabilmektedir. Uygulamada en sık kullanılan özelliklerden biri sohbet sabitleme özelliğidir. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar için önemli olan yazışmalar, sohbet listesinin en başına taşınmaktadır.
WhatsApp’ın sunduğu özelliklerden biri sohbetlerin liste başına sabitlenmesidir. WhatsApp uygulaması kullanıcılarına 3 sohbete kadar sabitleme fırsatı sunmaktadır. Bu şekilde önemli sohbetler listenin en başında görülmekte ve kişiler sohbetlere ulaşabilmektedir. Bu özellik aynı zamanda kişilerin önemli sohbetleri arayarak, vakit kaybetmesinin de önüne geçmesini sağlamaktadır.
iOS ve Android cihaz kullanan birçok kişi, bu özelliğin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmayabilmektedir. Bu bağlamda Android WhatsApp’ta sohbet sabitleme işlemini yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyledir:
iOS WhatsApp’ta sohbet sabitleme işlemi için yapılmadı gerekenler ise kısaca şöyledir:
WhatsApp sosyal medya uygulaması bünyesinde kullanıcıların işine yarayan çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri önemli mesajların sohbet listesinin başına konulmasıdır. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak, kendileri için özel veya önemli olan sohbetleri listenin başına tutturabilmektedir. Sabitlenen sohbetler önemini kaybettiğinde ya da artık ihtiyaç duyulmadığında kaldırılabilmektedir.
WhatsApp sohbet sabitlemesini kaldırma işlemi hem iOS hem de Android cihazlar üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Android WhatsApp’ta sohbetlerin sabitlemesini kaldırma işlemi için yapılması gerekenler kısaca şu şekildedir:
iOS WhatsApp’ta sohbetlerin sabitlemesini kaldırma işlemi için ise takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir: