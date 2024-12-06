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WhatsApp’ta sohbetler nasıl sabitlenir, sohbetlerin sabitlemesi nasıl kaldırılır? iOS ve Android WhatsApp’ta sohbet sabitleme ve sohbetlerin sabitlemesini kaldırma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
05.12.2024 18:41
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Günümüzde hem yazılı hem de sözlü iletişime geçmek için en sık tercih edilen programlardan biri WhatsApp’tır. İnsanlar bu program içinde bulunan sohbet kısmından başkalarıyla iletişime geçebilmektedir. Bu sohbet bölümünde kişi için önemli olan sohbetleri liste başına almaya yarayan sabitleme özelliği vardır. Peki, WhatsApp’ta sohbetler nasıl sabitlenir, sohbetlerin sabitlemesi nasıl kaldırılır, iOS ve Android WhatsApp’ta sohbet sabitleme ve sohbetlerin sabitlemesini kaldırma nasıl yapılır?

WhatsApp’ta sohbetler nasıl sabitlenir, sohbetlerin sabitlemesi nasıl kaldırılır? iOS ve Android WhatsApp’ta sohbet sabitleme ve sohbetlerin sabitlemesini kaldırma

Dünya genelinde en sık tercih edilen sohbet etme ve iletişime geçme uygulamalarından biri WhatsApp uygulamasıdır. Bu uygulamada yer alan çeşitli özellikler sayesinde kullanıcılar, diledikleri zaman diledikleri yerden başkaları ile konuşabilmektedir. Uygulamada en sık kullanılan özelliklerden biri sohbet sabitleme özelliğidir. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar için önemli olan yazışmalar, sohbet listesinin en başına taşınmaktadır.

WhatsApp’ta sohbetler nasıl sabitlenir?

WhatsApp’ın sunduğu özelliklerden biri sohbetlerin liste başına sabitlenmesidir. WhatsApp uygulaması kullanıcılarına 3 sohbete kadar sabitleme fırsatı sunmaktadır. Bu şekilde önemli sohbetler listenin en başında görülmekte ve kişiler sohbetlere ulaşabilmektedir. Bu özellik aynı zamanda kişilerin önemli sohbetleri arayarak, vakit kaybetmesinin de önüne geçmesini sağlamaktadır.

iOS ve Android cihaz kullanan birçok kişi, bu özelliğin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmayabilmektedir. Bu bağlamda Android WhatsApp’ta sohbet sabitleme işlemini yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyledir:

  • Öncelikle WhatsApp hesabınıza giriş yapınız.
  • Ardından “Sohbetler” bölümünü açınız.
  • Liste başına tutturmak istediğiniz sohbetin üzerine giderek basılı tutunuz. Karşınıza “Sabitleme” simgesi çıkacaktır. Bu simgeye tıklayarak, işlemi yapabilirsiniz.

iOS WhatsApp’ta sohbet sabitleme işlemi için yapılmadı gerekenler ise kısaca şöyledir:

  • İlk önce uygulamayı cihazınızdan açınız.
  • Sonrasında sabitlemek istediğiniz sohbeti bulup, sağa kaydırınız.
  • Karşınıza “Sabitle” simgesi çıkacaktır. Bu simgeye bastığınızda sohbeti listenin başına taşımış olacaksınız.

WhatsApp’ta sohbetlerin sabitlemesi nasıl kaldırılır?

WhatsApp sosyal medya uygulaması bünyesinde kullanıcıların işine yarayan çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri önemli mesajların sohbet listesinin başına konulmasıdır. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak, kendileri için özel veya önemli olan sohbetleri listenin başına tutturabilmektedir. Sabitlenen sohbetler önemini kaybettiğinde ya da artık ihtiyaç duyulmadığında kaldırılabilmektedir.

WhatsApp sohbet sabitlemesini kaldırma işlemi hem iOS hem de Android cihazlar üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Android WhatsApp’ta sohbetlerin sabitlemesini kaldırma işlemi için yapılması gerekenler kısaca şu şekildedir:

  • İlk önce uygulamaya giriniz ve ardından liste başına sabitlenmiş olan sohbetlerden hangisinin sabitlemesini kaldırmak istiyorsanız, o sohbetin üzerine basılı tutunuz.
  • Karşınıza Sabitleme işaretinin üzerinde çizgi olan bir simge çıkacaktır. Bu simgeye tıkladığınızda sohbet sabitlenmeden önceki yerine geri dönecektir.

iOS WhatsApp’ta sohbetlerin sabitlemesini kaldırma işlemi için ise takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikle WhatsApp’a giriş yapınız ve sonrasında sabitlemesini geri almak istediğiniz sohbeti bulup, sağa kaydırınız.
  • Karşınıza “Sabitlemeyi Kaldır” butonu çıkacaktır. Bu butona tıkladığınızda, seçtiğiniz sohbetin sabitlemesi kaldırılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android
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