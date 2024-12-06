WhatsApp’ta sohbetler nasıl silinir ve temizlenir? iOS ve Android’de WhatsApp sohbetlerini silme ve temizleme

WhatsApp uygulaması, sesli mesaj gönderimi veya görüntülü mesaj gönderimi gibi birçok farklı özelliğe de sahiptir. Uygulamanın en çok kullanılan özelliği ise sohbet etme özelliğidir. Sohbetler bölümünde çok fazla sohbet biriktiği zaman, kullanıcılar bu sohbetleri uygulamadan komple kaldırmak ya da sohbet içindeki konuşmaları temizlemek isteyebilir. Bu noktada iOS ve Android’de WhatsApp sohbetlerini silme ve temizleme konusu gündeme gelebilir.

WhatsApp’ta sohbetler nasıl silinir?

Uygulamada yaygın olarak kullanılan sohbet etme özelliği, kullanıcıların anlık olarak birbirlerinden haberdar olmasını sağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda bu sohbetlerin sayısında artış olabilir ve kullanıcılar sohbetleri uygulama içinden silmek isteyebilir. iOS’ta WhatsApp sohbetlerini silme işlemi için izlenmesi gereken adımlar kısaca şu şekildedir:

Öncelikli olarak uygulamaya giriş yapmanız gerekir. Ardından “Sohbetler” bölümüne tıklayınız.

Bu bölümde sohbet kısmından kaldırmak istediğiniz sohbeti seçip, sola kaydırınız.

Sonrasında çıkan “Diğer" ve "Arşivle” seçeneklerinden "Diğer"i takip ediniz.

Buradan "Sohbeti temizle" diyerek WhatsApp sohbetini silme işlemini yapabilirsiniz.

Çoklu sohbet silmek isterseniz, sohbetlerin üzerine tek tek basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Android’de WhatsApp sohbetlerini silme işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şöyledir:

İlk önce WhatsApp hesabınıza giriniz.

Ardından “Sohbet” kısmından silmek istediğiniz sohbetin üzerine gelip basılı tutunuz.

Karşınıza bir “Çöp Kutusu” simgesi çıkacaktır. Bu simgeye tıklayıp sonrasında “Sohbeti Sil” butonuna basarak, sohbeti silebilirsiniz.

WhatsApp’ta sohbetler nasıl temizlenir?

WhatsApp uygulaması içerisinde yer alan sohbetler, silme işlemi yapılarak kaldırılabileceği gibi yalnızca içerikleri temizlenerek de silinebilir. Sohbet temizleme ve silme işlemleri birbirinden faklıdır. Silme işleminde komple seçilen sohbetler uygulama içinden kaldırılırken temizleme işleminde ise sohbetler durmakta ancak konuşmalar silinmektedir. Bu bağlamda iOS’ta WhatsApp sohbetlerini temizleme işlemi yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra temizlemek istediğiniz sohbeti bulunuz.

Sonrasında bu sohbeti sola doğru kaydırınız.

Ardından “Diğer” sekmesini takip ederek, WhatsApp sohbet temizleme işlemini yapabilirsiniz.

Android’de WhatsApp sohbetlerini temizleme işlemi için yapılması gerekenler ise şöyledir: