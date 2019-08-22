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WhatsApp'ta son yenilikler! 3 özellik birden geliyor

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TEKNOLOJİ  | 22.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

WhatsApp 3 yeni özelliği birden kullanıcılarının kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının hazırladığı yeni özellikler ile parmak izi kilidi aktif hale gelirken, ses kayıtları otomatik olarak oynatılacak ve Facebook ibaresi görülmeye başlanacak.

WhatsApp'ta son yenilikler! 3 özellik birden geliyor

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikleri ile gündemde.

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması 3 yeni özelliği birden kullanıcılarının kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

PARMAK İZİ

WhatsApp, parmak izi kilidini nihayet kullanıma sunuyor.

SES KAYITLARI

Platforma gelen ikinci yenilik ile kullanıcılar Whatsapp'ta ses kayıtları otomatik olarak oynatılabilecek.

FACEBOOK DETAYI

WhatsApp'a gelen son yenilik ise WhatsApp'ta da Facebook ibaresi görülmeye başlanacak. Uygulamanın "Ayarlar" bölümünün alt kısmında bundan sonra "WhatsApp from Facebook" (Facebook'tan WhatsApp) ibaresi görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp özlellik facebook

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