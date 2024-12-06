WhatsApp’ta tüm sohbetler tek seferde nasıl temizlenir? iOS ve Android WhatsApp’ta tüm sohbetleri tek seferde temizleme

WhatsApp uygulamasında telefon rehberinizde yer almayan kişilerle de sohbet etme şansınız vardır. Bunun için o kişinin aktif olarak kullandığı bir WhatsApp hesabı olması gerekmektedir. Sohbet etme özelliği sayesinde insanlar gerek arkadaşları gerekse sosyal çevreleriyle kolayca konuşabilmektedir. WhatsApp’ta sohbet bölümünde sohbet sayısında çok artış yaşandığında kullanıcılar bu sohbetleri tek bir işlem ile temizlemek isteyebilir. Bu işlem iOS ve Android cihazlarda kolayca yapılabilmektedir.

WhatsApp’ta tüm sohbetler tek seferde nasıl temizlenir?

Günümüzde iletişime geçme yönünden tercih edilen çeşitli sosyal medya programları vardır. Bu sosyal medya programlarından biri anlık mesajlaşma imkânı veren WhatsApp Messenger’dır. Bu program üzerinden diğer kullanıcılar ile sohbet başlatılıp, etkileşim sağlanabilmektedir. Bazı kullanıcılar sohbet kısmında yer alan sohbetlerin içeriklerini temizleme gereksinimi duyabilir. Sohbet içerikleri tek tek seçim yapılarak temizlenebileceği gibi tek seferde de temizlenebilmektedir. Bu işlem uygulama ayarları üzerinden kolayca gerçekleştirilmektedir.

iOS ve Android WhatsApp’ta tüm sohbetleri tek seferde temizleme nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasında yaygın olarak kullanılan sohbet bölümünde çok fazla sohbet birikebilir ve bu durum kullanıcıları rahatsız edebilir. Sohbetler komple sohbet kısmından silinebileceği gibi sadece konuşma içerikleri de temizlenebilir. Konuşma içerikleri temizlendiğinde bu işlemin geri alınabilmesi söz konusu değildir. Sohbetlerin içerikleri tek tek silinebileceği gibi tek bir işlemle de silinebilir. iOS WhatsApp’ta tüm sohbetleri tek seferde temizleme işlemi için yapılması gerekenler şöyledir:

Öncelikle uygulamaya giriş yapınız ve ardından “Ayarlar” kısmına tıklayınız.

Sonrasında “Sohbetler” bölümüne geçiş yaparak, “Tüm Sohbetleri Temizle” kısmına dokununuz.

Bu noktada cep telefonu numaranızı girmeniz istenebilir. Numarayı yazarak tekrardan “Tüm Sohbetleri Temizle” kısmına tıklayarak, işlemi tamamlayabilirsiniz.

Android WhatsApp’ta tüm sohbetleri tek seferde temizleme işlemi için izlenmesi gereken talimatlar ise şu şekildedir: