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WhatsApp'tan Nokia kullanıcılarına kötü haber! 28 farklı modele desteği çekti...

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 03.01.2019 16:00 | Son Güncelleme

Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Nokia'nın 30'a yakın modeline yeni yıl ile birlikte destek sunmayacağını açıkladı. İşte WhatsApp'ın desteğini kestiği o telefon modelleri...

WhatsApp'tan Nokia kullanıcılarına kötü haber! 28 farklı modele desteği çekti...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yılda destek sunmayacağı telefon modellerini resmen açıkladı. 1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp, bundan sonra Nokia'nın Symbian S40 sistemiyle çalışmakta olan cihazlarına güncelleme desteği sunmayacak. Bu karar Nokia'nın 28 farklı modelini etkiledi.

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WHATSAPP'IN KARARINDAN ETKİLENEN TELEFON MODELLERİ

Alınan karar doğrultusunda WhatsApp'ın desteğini kestiği telefon modelleri şunlar oldu;

Nokia 206, Nokia 208, Nokia 301, Nokia 515, Nokia Asha 201, Nokia Asha 205, Nokia Asha 210, Nokia Asha 230, Nokia Asha 300, Nokia Asha 302, Nokia Asha 303, Nokia Asha 305, Nokia Asha 306, Nokia Asha 308, Nokia Asha 309, Nokia Asha 310, Nokia Asha 310, Nokia Asha 311, Nokia Asha 500, Nokia Asha 501, Nokia Asha 502, Nokia Asha 503, Nokia C3-00, Nokia C3-01, Nokia X2-00, Nokia X2-01, Nokia X3-02, Nokia X3-02.5

WHATSAPP İOS VE ANDROID İÇİN DE TARİH VERDİ

WhatsApp ayrıca uygulama güncelleme desteğini Android 2.3.7 (Gingerbread) ve daha eski işletim sistemiyle çalışan telefonlar ile iOS 7 ve daha eski işletim sistemleriyle çalışan iPhone’larda ise 1 Şubat 2020’de sona ereceğini duyurdu. Android Gingerbread Aralık 2010’da, Apple’ın iOS 7’si ise Haziran 2014’de kullanıma sunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp Nokıa sosyal medya Symbian S40

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