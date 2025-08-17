Mynet Trend

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı! Mahkeme ceza verdi, Yargıtay kararı bozup cezayı arttırdı...

Tanımadığı bir kadına rastgele duygusal mesajlar atan kişi, 'cinsel taciz' suçundan yargılandı. Kadının şikayeti üzerine duygusal içerikli mesajlar, cinsel taciz suçu sayıldı. İlk mahkeme sanığa 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verdi, ancak Yargıtay cezayı yetersiz buldu.

Ekol TV muhabiri Mevlüt Hasgül'ün özel haberine göre; bir kişi telefonundan rastgele bir numara çevirip duygusal içerikli mesajlar attı. Telefonuna gelen mesajlarla şaşkına dönen kadın soluğu emniyette aldı. Tanımadığı birinden aşk mesajları geldiğini söyleyen kadın mesajları atan kişiden şikayetçi oldu.

Whatsapp tan o mesajı atanlar yandı! Mahkeme ceza verdi, Yargıtay kararı bozup cezayı arttırdı... 1

'CANIM SENİ ARAYAYIM MI?'

Mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

-Seni sevmekten daha güzel başka bir şey var mı?

-Her mutlulukta olduğu gibi mutsuzluğun da kendine göre bir hikayesi vardır. Günaydın…

-Canım bir günaydın desen olmaz mı? Mesajlarımı okuduysan bir kez çağrı atar mısın?

-Canım seni arayayım mı?

Whatsapp tan o mesajı atanlar yandı! Mahkeme ceza verdi, Yargıtay kararı bozup cezayı arttırdı... 2

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Asliye ceza mahkemesi rastgele bir numara çevirerek tanımadığı kişiye duygusal içerikli mesajlar atan kişinin cinsel taciz suçunu işlediğine karar verdi. Kanuna göre; sanığa 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulandı. Yapılan itiraz sonrasında dosya Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 9. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Kararda sanığın rastgele tuşlayıp tanımadığı bir kadının kullanımında olan cep telefonuna gönderdiği mesajların cinsel taciz suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi. Dairenin kararında eylemlerin posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanıldığı belirtildi. İlgili ceza maddesinin uygulanmadığı bundan dolayı eksik ceza tayin edildiği vurgulandı. Yargıtay'ın bozma gerekçesinde yer alan madde ilk derece mahkemesinin verdiği cezanın yarı oranından arttırılmasını kapsıyor.

Mynet'in Sesi
