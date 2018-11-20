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Pamela Anderson'a 'belden aşağı' saldırı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 20.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

ABD'li eski model ve oyuncu Pamela Anderson, Avustralya Başbakanı'nın kendisi hakkında "belden aşağı" yorumlarda bulunduğu belirtti.

Pamela Anderson'a 'belden aşağı' saldırı

ABD'li eski model ve oyuncu Pamela Anderson, Avustralya Başbakanı'nın kendisi hakkında "belden aşağı"yorumlarda bulunduğu belirtti.

Pamela Anderson, "Australia's 60 Minutes" programında Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan, Avustralya vatandaşı olan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a yardım edilmesini talep etmişti. Amerikan Newsweek dergisinin haberine göre; Julian Assange ve Pamela Anderson'un uzun süredir arkadaş oldukları ve görüştükleri belirtildi. Avustralya Başbakan'ı Morrison katıldığı Avustralyalı yerel bir radyo programında, Pamela Anderson'un Assange hakkındaki yardım talebini reddetti.

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Morrison, radyo programında "birçok arkadaşım, özel bir temsilci olup Pamela ile sorunu çözüp çözemeyeceklerini soruyor" ifadelerinde bulundu ve gülmeye başladı. Pamela Anderson bunun üzerine açık mektup yayımladı.

Morrison'un cevabını"hayal kırıklığı" olarak nitelendirirken, "politik görüşlerini dile getiren bir kadın hakkında belden aşağı ve gereksiz yorumlar... Hepimiz daha iyi bir lideri hak ediyoruz özellikle şu anki ortamda" ifadelerinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çok sayıda gizli diplomatik yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve ABD'nin Irak işgali sırasındaki eylemlerini ortaya çıkardığı için ABD'nin bu ülkeye gönderilmesini istediği Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyor.

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pamela anderson wikileaks avustralya başbakan

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