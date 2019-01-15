Wikipedia giriş yönetimi burada!

Türkiye’de 2017 yılında erişim engeli ile karşılaşan Wikipedia, yıl 2019 olmasına rağmen hala erişime açılmadı. Tüm internet servis sağlayıcılarının DNS zehirlemesi ile DNS hizmetlerini devre dışı bırakmasının ardından Wikipedia’ya giriş sadece VPN ile mümkündü. Ancak Türkiye’de de VPN hizmetlerinin büyük bir bölümü ISS’ler tarafından engellendi. Peki, dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi olan Wikipedia’ya nasıl gireceksiniz?

Wikipedia’ya 2 adet giriş yöntemi bulunuyor. Bunlardan ilki OpenVPN protokolüne sahip olan bir VPN hizmeti kullanmanız.

Ancak OpenVPN protokolüne sahip VPN hizmetleri aylık 5 dolar yani 27 TL talep ediyor. Bu protokole sahip VPN hizmetlerini kullanarak imgur gibi diğer yasaklı sitelere de giriş yapabilirsiniz.

Bu ücreti ödemek istemeyenler için Wikizeroo alternatifi devreye giriyor. Peki, Wikizeroo nasıl çalışıyor? İşte 0Wikipedia ile Wikipedia’ya girme yöntemi.

0Wikipedia ile Wikipedia’ya giriş yöntemi!

0Wikipedia yönetemi diye de geçen Wikizeroo, oldukça basit bir çalışma yapısına sahip. Proxy üzerine kurulu olan Wikizeroo, Wikipedia linklerini proxy ile hızlı bir şekilde açabiliyor. Dilerseniz Wikizeroo.net sitesi üzerinden Wikipedia’yı kullanabilir dilerseniz de Wikipedia linklerinin başına 0 koyarak bu site üzerinden linkleri açabilirsiniz.