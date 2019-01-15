TREND

Wikipedia giriş yönetimi burada!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 08:44 | Son Güncelleme

Türkiye’de engelli olan dünyanın en büyük özgür dijital ansiklopedisi olan Wikipedia’ya nasıl giriş yapacağınızı anlatıyoruz. Paylaşacağımız Wikipedia giriş yönetimi ile VPN’siz Wikipedia kullanabileceksiniz.

Wikipedia giriş yönetimi burada!

Türkiye’de 2017 yılında erişim engeli ile karşılaşan Wikipedia, yıl 2019 olmasına rağmen hala erişime açılmadı. Tüm internet servis sağlayıcılarının DNS zehirlemesi ile DNS hizmetlerini devre dışı bırakmasının ardından Wikipedia’ya giriş sadece VPN ile mümkündü. Ancak Türkiye’de de VPN hizmetlerinin büyük bir bölümü ISS’ler tarafından engellendi. Peki, dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi olan Wikipedia’ya nasıl gireceksiniz?

Wikipedia’ya 2 adet giriş yöntemi bulunuyor. Bunlardan ilki OpenVPN protokolüne sahip olan bir VPN hizmeti kullanmanız.

Ancak OpenVPN protokolüne sahip VPN hizmetleri aylık 5 dolar yani 27 TL talep ediyor. Bu protokole sahip VPN hizmetlerini kullanarak imgur gibi diğer yasaklı sitelere de giriş yapabilirsiniz.

Bu ücreti ödemek istemeyenler için Wikizeroo alternatifi devreye giriyor. Peki, Wikizeroo nasıl çalışıyor? İşte 0Wikipedia ile Wikipedia’ya girme yöntemi.

0Wikipedia ile Wikipedia’ya giriş yöntemi!

0Wikipedia yönetemi diye de geçen Wikizeroo, oldukça basit bir çalışma yapısına sahip. Proxy üzerine kurulu olan Wikizeroo, Wikipedia linklerini proxy ile hızlı bir şekilde açabiliyor. Dilerseniz Wikizeroo.net sitesi üzerinden Wikipedia’yı kullanabilir dilerseniz de Wikipedia linklerinin başına 0 koyarak bu site üzerinden linkleri açabilirsiniz.

Wikipedia linklerinin başına sıfır koyma örneğin tr.0wikipedia.org/wiki/Türkiye bu şekilde. Yani Wikipedia linklerinin tr veya en ile başlayan kısmından hemen sonra 0 koyarsanız link Wikizeroo üzerinden açılacaktır.

Wikipedia’nın önümüzdeki dönemde de ülkemizde engelli olacağı söyleniyor. Wikipedia; “Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi” (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve “Devlet destekli terörizm” (State-sponsored terrorism) içerikleri nedeni ile ülkemizde engellenmişti. Hala bu içerikleri düzeltmeyen Wikipedia’nın Türkiye’de erişime açılması tam bir muamma.

Aquaman 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı!

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuçResident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç
10X optik zoom’a göz kırpıyor10X optik zoom’a göz kırpıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
wikipedia wikipedia giriş

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Breaking Bad mobil platformlara geliyor

Breaking Bad mobil platformlara geliyor

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

3 bin 500 saat oyun oynayan büyükanne şimdi de Switch aldı!

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Doom Slayer ve 3 yeni karakter

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

Şimdi de Samsung Galaxy J4 Core satacak!

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

Resident Evil 2 demo sürümüyle ilgili sürpriz sonuç

10X optik zoom’a göz kırpıyor

10X optik zoom’a göz kırpıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.