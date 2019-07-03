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Wikipedia kurucusu greve çağırıyor

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TEKNOLOJİ  | 03.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Wikipedia kurucusu Dr. Larry Sanger, dünyaya bir çağrı yaparak, tüm sosyal medya kullanıcılarını, 48 saat içinde bu servisleri kullanmayı bırakmaya çağırdı.

Wikipedia kurucusu greve çağırıyor

Sosyal medya servislerinin, kullanıcı verilerinin mahremiyetine özen göstermediğini savunan Wikipedia kurucusu Dr. Larry Sanger, dünya çapında yapılacak bu protestonun etkili olacağını düşünüyor.

Sosyal medya grevi olarak isimlendirdiği bu protesto 4 ve 5 Temmuz arasında gerçekleşecek. Bu tarihler aynı zamanda ABD’nin özgürlük günü tatiline de denk geliyor.

Dr Larry Sanger, katılımın çok yüksek olması halinde bu mesajın sosyal medya servislerinden tarafından çok ciddiye alınacağını da hatırlatıyor.

Dr Larry Sanger, sosyal medya servislerinin kullanıcılarına kişisel verilerinin kontrolü güvenliği daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlaması gerektiğini savunuyor. Grev çağırısı, bu isteklere cevap bulmak için büyük önem taşıyor. Ancak yine de pek çok kişi grevin etkili olmayacağını, katılımın çok az olacağını düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
wikipedia Dr. Larry Sanger

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