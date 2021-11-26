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Will Smith, cinsel ilişki sahnelerinden dert yandı

26.11.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

King Richard filmiyle hayranlarıyla buluşan Will Smith, ekranda görünenle sette yaşananlar arasında çok büyük fark olduğunu söyledi.

Will Smith, cinsel ilişki sahnelerinden dert yandı

ABD'li ünlü aktör Will Smith geçen cuma katıldığı İrlandalı televizyon sunucusu Graham Norton'ın programında aktörlüğün kötü yanlarından bahsetti.

Smith, seks sahnelerini "oyunculuğun en kötü yanı" diye niteledi. Aktör, "Sahneyi filmde izlediğinizde müzik ve şarap görürsünüz ama setteyken mikrofonu tutan, sakız çiğneyip seni izleyen koca bir adam olur" ifadelerini ekledi.

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Ünlü oyuncu, seks sahneleriyle ilgili bir anısını da anlattı. Smith, Jada Pinkett Smith'i ailesiyle ilk kez tanıştırırken, müstakbel eşinin seks sahnesinde yer aldığı bir filmi büyükannesine izletmiş.

Çok dindar bir ailede büyüdüğünü belirten aktör zamanlamayı öyle bir ayarlamış ki Jada'nın eve girdiği sırada seks sahnesi ekranda olacakmış. Her ne kadar planı tutsa da Smith ne yazık ki kimseyi güldürememiş. Aktör anısına dair şu ifadeleri kullandı:

Jada içeri girdi, büyükannem sahnenin ortasındaydı ve başını kaldırıp Jada'ya, 'Ben küçükken oyuncular film çekmek için kıyafetlerini çıkarmak zorunda değildi' dedi. Jada beni kenara çekip 'Bunu neden yaptın ki?' dedi. 'Sana söz veriyorum, şu an olmasa bile bir gün bu bize yıllarca neşe verecek' dedim. 27 yıldır birlikteyiz ve kelimenin tam anlamıyla bir kez bile gülmedi!

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Smith, yeni filmi Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'da (King Richard) tenis efsaneleri Serena ve Venüs Williams'ın babasını canlandırıyor. Programda filmin tanıtımını da yapan aktör şunları ekledi:

Bu ailenin hayatına dalmak ve harika hikayelerini ortaya çıkarmak için zaman harcamak harika bir fırsattı.

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Will Smith
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