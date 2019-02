Will Smith’in Suicide Squad ile yolları ayrıldı

Şu sıralar devam filmiyle ilgili hazırlıkların yapıldığı Suicide Squad cephesinde beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor. İlk filmin ağır toplarından Will Smith'in filmden ayrılacağı kesinleşti. Gişede umut beklentileri karşılayan ancak eleştirmenler ve DC hayranları tarafından topa tutulan yapım, 6 dakikaya indirilmiş Joker sahneleriyle ve hem klişe hem de yavan senaryosuyla eleştirmenlerden hiç de iyi yorumlar alamamıştı.

Sinemada hedeflerini bir türlü tutturamayan DC’nin, Marvel gibi sürekliliği olan, kendini yenileyen bir sinematik evren kurma planı var çok uzun zamandır. Bu planın en büyük parçası ise Suicide Squad’dı. Bu proje için oldukça hassas davranan Warner Bros’un Suicide Squad kadrosundan Deadshot rolünde izlediğimiz Will Smith ve Harley Quinn rolündeki Margot Robbie’yi kaybetmek istemediği bilinen bir gerçek. Warner Bros’un Margot Robbie cephesinde kafası rahat. Ancak Will Smith cephesinde bir süredir tehlike çanları çalıyordu. Will Smith ile Warner Bros'un takvimle ilgili düşünceleri birbirinden o kadar farklıydı ki Warner Bros, kendisini filmin kadrosundan çıkarmak durumunda kaldı. Deadshot karakteri filmde olacak mı olmayacak mı şu an için muamma.