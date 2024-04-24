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    4. Ehliyet sınavına giren kızlarının kendi arabalarıyla takip ettiler! Anne ve babanın komik diyalogları gülümsetti: Araya kimseyi sokma

    Ehliyet sınavına giren kızlarının kendi arabalarıyla takip ettiler! Anne ve babanın komik diyalogları gülümsetti: Araya kimseyi sokma

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 15:38
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılara eğlenceli anlar yaşattı. Kızlarının ehliyet sınavına girdiği sürücü kursu arabasını kendi özel araçlarıyla takip eden bir anne ve babanın arasındaki konuşmalar sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Kızının başarılı olması için dua eden annenin kocasına iki araç arasına yabancı bir kişinin girmemesi için taktik vermesi olay oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde kızlarının ehliyet sınavına tanık olmayan isteyen bir anne ve baba kişisel araçlarıyla sınav parkuru boyunca kızlarının yanında oldu. Sosyal medyadan 'Ehliyet sınavında annemin duaları ve babamın rahatlığı' notuyla paylaşılan gönderi kullanıcılardan tam not almayı başardı.

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    Anne ve baba arasındaki diyaloglar ise sosyal medya kullanıcılarının bazılarını gülümsetirken bazılarında ise tepkilere neden oldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kız her araba sürdüğünde annesi babası sürekli takip mi edecek?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tam babamlık hareket nasıl başkasına kaptırdık bilmiyorum" yorumunu ekledi.

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    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi bir şey yaptıklarını mı zannediyorlar?" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Ehliyet
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