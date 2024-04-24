Ehliyet sınavına giren kızlarının kendi arabalarıyla takip ettiler! Anne ve babanın komik diyalogları gülümsetti: Araya kimseyi sokma

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde kızlarının ehliyet sınavına tanık olmayan isteyen bir anne ve baba kişisel araçlarıyla sınav parkuru boyunca kızlarının yanında oldu. Sosyal medyadan 'Ehliyet sınavında annemin duaları ve babamın rahatlığı' notuyla paylaşılan gönderi kullanıcılardan tam not almayı başardı.

Anne ve baba arasındaki diyaloglar ise sosyal medya kullanıcılarının bazılarını gülümsetirken bazılarında ise tepkilere neden oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kız her araba sürdüğünde annesi babası sürekli takip mi edecek?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tam babamlık hareket nasıl başkasına kaptırdık bilmiyorum" yorumunu ekledi.

Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi bir şey yaptıklarını mı zannediyorlar?" ifadelerini kullandı.