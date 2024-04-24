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    4. Dünyaca ünlü yıldız Lana Rhoades'in tek bir sahne için aldığı ücret şaşkına çevirdi! Kazandığı paraya kimse inanamadı

    Dünyaca ünlü yıldız Lana Rhoades'in tek bir sahne için aldığı ücret şaşkına çevirdi! Kazandığı paraya kimse inanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.04.2024 09:46
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    Dünyaca ünlü yıldız Lana Rhoades sektöre girdiği ilk yıllarda aldığı ücretleri ifşa edince herkesin ağzını açık bıraktı. 27 yaşındaki yıldız tek bir sahne için 1200 dolar (yaklaşık 39 bin 81 TL) aldığını söylerken "O zamanlar bana çok büyük bir para gibi geliyordu" dedi.

    Lana Rhaodes yaptığı birbirinden samimi açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının yeniden konuştuğu bir isim haline gelmeyi başardı. Müstehcen kariyerine fiziksel ve psikolojik olarak yaşadığı travmalar nedeniyle kendi isteğiyle son verdiğini söyleyen Lana Rhaodes, Curious Mike ile yaptığı röportajda, sektöre henüz 19 yaşında katılarak bir yıldıza dönüşme sürecini değerlendirdi.

    "BÜYÜK BİR ANLAŞMA GİBİYDİ"

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    Müstehcen sektörde kızların çoğunun küçük kasabalardan geldiğini ifade eden Rhoades, "O zamanlar 100 doların çok büyük bir para olduğunu düşünmüştüm. Yani 1.200 dolar almak büyük bir anlaşma gibiydi" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Lana Rhoades
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