Dünyaca ünlü yıldız Lana Rhoades'in tek bir sahne için aldığı ücret şaşkına çevirdi! Kazandığı paraya kimse inanamadı

Lana Rhaodes yaptığı birbirinden samimi açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının yeniden konuştuğu bir isim haline gelmeyi başardı. Müstehcen kariyerine fiziksel ve psikolojik olarak yaşadığı travmalar nedeniyle kendi isteğiyle son verdiğini söyleyen Lana Rhaodes, Curious Mike ile yaptığı röportajda, sektöre henüz 19 yaşında katılarak bir yıldıza dönüşme sürecini değerlendirdi.

"BÜYÜK BİR ANLAŞMA GİBİYDİ"

Müstehcen sektörde kızların çoğunun küçük kasabalardan geldiğini ifade eden Rhoades, "O zamanlar 100 doların çok büyük bir para olduğunu düşünmüştüm. Yani 1.200 dolar almak büyük bir anlaşma gibiydi" ifadelerini kullandı.