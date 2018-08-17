Wilma Elles, anoreksiya mı oldu?

Kanal D'de ekrana gelen 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı Caroline rolüyle tanınan oyuncu Wilma Elles 2016 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

Doğumun ardından hızla kilo vermeye başlayan Elles'in son görüntüsü takipçilerini korkuttu.

Kemikleri sayılan oyuncunun fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

Bazı kullanıcılar 'Acilen kilo almalısın' uyarısında bulunurken, bazıları ise 'anoreksiya mı oldun?' diye sordu.

"YENİ SEZONDA DİZİYLE DÖNEBİLİRİM"

Geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde görüntülenen Wilma Elles, yeni sezon için "Bir diziyle ekranlara dönebilirim ama imzalar atılmadan konuşmam doğru olmaz. Netleşince tekrar konuşuruz" dedi.

Almanya'dan yeni döndüğünü söyleyen başarılı oyuncu, "Almanya'da bir film projesinde yer aldım. Mike Mitchell gibi Hollywood yıldızı bir oyuncuyla birlikte kamera karşına geçmek benim için çok güzel bir duyguydu, çok kaliteli bir ekiple çalıştık. Amacımız bu filmle Cannes Film Festivali'nden ödülle dönmek" şeklinde konuştu.

ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk.

Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar. Çok genel olarak denebilir ki, aşırı zayıflama tutkunu her bireyde oluşabilir.



